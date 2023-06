Pred odhodom na dopust poskrbimo za dom

Počitnic se veseli staro in mlado, še posebno če je od zadnjih minilo več mesecev ali kar celo leto. So pa nekoliko manj prijetne priprave, saj je treba poleg pakiranja misliti še na kopico drugih reči, da si ne bomo dopusta pokvarili z razmišljanjem o tem, ali smo izklopili likalnik ter zalili rože. Običajno jo veliko bolje odnesejo tisti, ki so dobro organizirani, na srečo pa se lahko te veščine naučimo vsi. Strokovnjaki svetujejo, da se začnemo na dopust pripravljati že nekaj tednov prej, še posebno če potujemo z otroki. Naredimo seznam reči, ki jih želimo vzeti s seboj, če bomo bivali v apartmaju z lastno kuhinjo, ne pozabimo na hrano, ki naj zadošča vsaj za dan prihoda, da bomo lahko v miru razpakirali in zadihali, ne nemudoma tekli v trgovino. Otrokom ne pozabimo pripraviti prigrizkov za na pot, vsem pa naredimo zalogo vode. Pregledamo tudi hladilnik in se potrudimo, da pokvarljive izdelke porabimo pred odhodom, jih vzamemo s seboj ali komu podarimo.

Svežo zelenjavo in sadje, živila, ki smo jih že načeli, in tista, ki se hitro pokvarijo, porabimo pred odhodom ali jih odnesemo s seboj. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Poskrbimo za varnost

Bistvenega pomena pa je, da poskrbimo, da bo dom varen tudi med našo odsotnostjo. Nepridipravi namreč skrbno opazujejo hiše in stanovanja, ali so v njih znaki življenja ali lahko brez strahu, da jih bo kdo zalotil, vstopijo in si postrežejo z našimi dragocenostmi. Idealno bi bilo, da poprosimo nekoga, ki mu zaupamo, naj vsakih nekaj dni dvigne ali spusti rolete oziroma žaluzije, prižge in ugasne luči, priporočljivo je stanovanje vsakih toliko tudi prezračiti in izprazniti poštni nabiralnik. Tej osebi ključ stanovanja izročimo osebno, nikoli ga ne puščamo na »skrivnih« mestih, zlikovci vedo zanje, in tudi če si mislimo, da smo izjemno iznajdljivi in smo ključ dobro skrili, se lahko zgodi, da ga bodo prej ali slej našli.

Kaj pa živali in rastline?

Če bomo doma pustili mačko, te so namreč znane po tem, da nerade spreminjajo okolje, to jim povzroča tudi hud stres, ali drugega ljubljenčka, bi bilo idealno, da bi za čas, ko nas ne bo, prosili prijatelja ali družinskega člana, da pride živet v naš dom. V tujini je že dlje zelo priljubljen vir dodatnega zaslužka tako imenovani house sitting ali pet sitting: v prvem primeru najamemo človeka, da čuva hišo, v drugem pa, da skrbi za naše ljubljenčke. Za plačilo, seveda. Pri nas pa tovrstne storitve še niso zaživele, tudi povpraševanja je bolj malo.

Rastline za slabo uro postavimo v kopalno kad, da posrkajo čim več vode. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Pozabiti ne smemo niti na rastline, notranje in zunanje. Če ne najdemo nikogar, ki bi jih prišel enkrat na teden zalit, sobne rastline izdatno zalijemo pred odhodom. Lahko jih tudi za slabo uro odnesemo v kopalno kad, ki smo jo do nekaj centimetrov visoko napolnili z vodo. V tem času bo rastlina posrkala potrebno količino vode, pa tudi substrat se bo izdatno napojil. Bolj občutljive rastline, ki potrebujejo redno zalivanje, opremimo s plastenkami, ki jih napolnimo z vodo, v pokrovček naredimo nekaj luknjic in zgornji del zapičimo v zemljo: voda bo počasi curljala v zemljo. Ne pozabimo izklopiti električnih naprav iz vtičnic, vedno več je namreč primerov, ko so nenadoma zagoreli polnilniki za mobilne telefone, zapremo lahko tudi dotok vode.

Soda deluje antibakterijsko. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Da nas po vrnitvi ne bi pričakale neprijetne vonjave, pomijemo posodo in v odtoke nasujemo sodo bikarbono. Izpraznimo koše za smeti in zatesnimo odprte vreče in škatle s suhimi sestavinami, da ne bi miru izkoristile mravlje in druge nadležne žuželke ter našle poti do njih.