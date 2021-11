Pred tremi leti si je v avdicijski oddaji Slovenija ima talent zaslužil zlati gumb, ki ga je ponesel naravnost v polfinale šova. Ko se dobiva v prestolnici, ga najprej povprašam, ali spremlja oddajo Slovenija ima talent. Tilnovo poletje je bilo delovno, pel je na porokah. Foto: Igor Modic »Ogledal sem si jih nekaj, v katerih so nastopali moji prijatelji, drugače pa ne spremljam televizije, če sem iskren, in to že kakšnih pet let, ker prosti čas raje posvetim pogovoru z najbližjimi, bodisi družini bodisi prijateljem. Zdaj v izolacijskih časih z možnostjo pogovora na družabnih omrežjih ...