Praznujte življenje: v sredo bo severna polobla pozdravila pomlad

Zakaj je pomembno, da razumemo spomladansko enakonočje? Ker je vstopna točka za svetlobo in obnavljanje, ki ga prinaša pomlad. Takrat sta dan in noč enako dolga, od tedaj naprej pa se dan daljša, vsak dan imamo več svetlobe.

Kaj sploh je ekvinokcij?

Nekateri mu rečejo tudi vernalno enakonočje: vernal pomeni spomladanski, nov in svež, enakonočje (ekvinokcij) pa izhaja iz latinskega aequus, ki pomeni enak, in nox, ki pomeni noč. Na spomladansko enakonočje doživimo ravnovesje dneva in noči, enako količino svetlobe in teme na isti dan. V bistvu se ure dnevne svetlobe – časovno obdobje vsakdana med sončnim vzhodom in zahodom – od decembrskega zimskega solsticija, ki je najkrajši dan v letu glede na količino svetlobe, vsak dan nekoliko podaljšujejo. Tudi po treh mesecih podaljševanja dni je v enem dnevu še vedno manj svetlobe kot teme. Spomladansko enakonočje označuje prelomnico, ko začne dnevna svetloba prevladovati nad temo in se severni tečaj spet nagne proti soncu. To je letni čas, ko začnemo v svojih mislih in telesih čutiti več življenjske kreativne energije.

Porast energije

Z upadanjem teme in naraščanjem svetlobe boste morda začutili porast domišljijske in ustvarjalne energije, morda se bo dvignila megla in spustila zaspana odeja, v katero ste bili zaviti minule zimske mesece. V najtemnejših mesecih leta nas energije spodbujajo, da gremo vase in se prepustimo tišini notranje teme ali smrti. Napaka je v tem, da se bojimo, da je naš notranji svet postal temen in da se svetloba ne bo več vrnila. Tako kot se svet obrača okoli svoje osi in z vsakim obratom vrača več svetlobe, se lahko zanesemo na vrnitev lastne svetlobe in energije ter naše notranje bogastvo.

V naslednjih dneh naredite kaj simboličnega v čast svojemu življenju, morda prižgite svečo in izrecite blagoslov za svoje življenje in življenjsko silo, ki živi v vašem telesu.

Težko je zaupati, da ima življenje namen in smisel tudi takrat, ko niste produktivni, vendar so ritmi in cikli Zemlje tisti, ki nam kažejo in nas spodbujajo, da počivamo v temi in dovolimo svetlobi, da nas odpira in nam pomaga cveteti, ne da bi silili stvari, da se zgodijo.

Prebujanje ali življenjska kriza?

Predstavljajte si, da imate notranje plimovanje tako kot morje. Navsezadnje živimo na Zemlji in smo v 75 odstotkih sestavljeni iz vode, zato si predstavljajte, da na vas vplivajo vse neverjetne sile, ki delujejo v našem vesolju, tudi tiste, ki jih še ne razumemo ali se jih ne zavedamo. Doživljate cikle, tako kot Zemlja, Sonce in Luna, čeprav se večina od nas ne zaveda, kako na naše notranje stanje vplivajo prisotne energije. Pogosto se počutimo zmedene, nemirne, kot da smo obtičali ali smo celo nemočni pred tem, da bi spremenili svojo miselnost in stanje. Vrnitev svetlobe nam ponuja priložnost, da si vzamemo čas, da se znebimo strahov in se prepustimo novim namenom.

Večina nas živi tako ločeno od svojega notranjega vodstva, da se, ko je bil notranji glas tako dolgo utišan in poteg našega srca postal tako močan, občutek, ki se pojavi v nas, zdi bolj podoben življenjski krizi kot pojavu nečesa lepšega.

Manifestirajte svoje sanje

Zdaj je obdobje, ko praznujemo svežino življenja in si vzamemo čas, da dvignemo svojo energijo, da bi obnovili obilje in manifestirali svoje sanje. Fizično doživljamo več svetlobe in naši predniki so to obdobje že od nekdaj zaznamovali z obredi in praznovanji. Kot veste, je ob solsticijih in enakonočjih nastalo na tisoče starodavnih krajev, ki so bili zgrajeni v čast naši povezanosti s Soncem kot virom svetlobe in življenjske moči.

Zato v naslednjih dneh naredite kaj simboličnega v čast svojemu življenju, morda prižgite svečo in izrecite blagoslov za svoje življenje in življenjsko silo, ki živi v vašem telesu. Zavežite se, da boste vsak dan stopili vase in bili tiho, da boste zaupali notranjemu vodstvu, mu sporočili, da ga poslušate in da nameravate imeti od zdaj naprej odprte komunikacijske linije. Dajte svojemu notranjemu glasu vedeti, da ima v resnici zelo pomembno vlogo v vašem življenju in da ga boste veliko bolj poslušali ter nameravali biti v veselju.

Spoznajte sebe

Ko si dovolimo čuditi se in biti radovedni, se nam odpre globlja modrost. Premaknemo se s perspektive, kjer bi lahko nevednost razumeli kot šibkost ali nemoč, na nov način bivanja, po katerem sta čudenje in radovednost končni vir moči. Ko postanemo resnično iskreni do sebe in se naučimo prakse neznanja in nenavezanosti na izid, v svoje življenje povabimo nove možnosti in naravni tok. Spoznavanje sebe je začetek vsake modrosti.

Morda ne veste, kje in kako začeti. Začnite s tem, da se odzovete klicu znotraj sebe in prisluhnete glasu svojega notranjega vodstva. Strah pred spremembami je normalen, vendar obstajajo načini za premagovanje strahov. Ker naš planet stoji nad prepadom velikih sprememb in preobrazbe, se mora vsak od nas odločiti. Kako boste sodelovali pri velikem preobratu našega časa?