Praznuje 82 gasilskih društev

Leto 2021 bo med našimi gasilci znova bogato z dejavnostmi in tudi proslavami. Iz letnega priročnika, ki ga je pred dnevi izdala Gasilska zveza Slovenije, je razvidno, da letos okrogle jubileje, deljive z deset, izmed 1276 prostovoljnih gasilskih društev in 68 industrijskih gasilskih društev praznuje 82 društev. V letu 2020 pa je okrogli jubilej zaznamovalo 115 društev, toda večina jih zaradi ukrepov, povezanih s koronavirusom, ni praznovala in je slavje prenesla v leto 2021, ko bo – če bo sreča mila – res spet veselo. V Sloveniji deluje 1276 prostovoljnih gasilskih društev in 68 i...