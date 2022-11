Prava robotska snažilka

Ameriški iRobot je dolgo vztrajal pri ločenih robotskih sesalnikih prahu in pomivalnikih tal. Razlog je bil v tem, da po lastnem prepričanju še niso razvili dovolj dobre rešitve za robotka, ki bi hkrati počel oboje, ne da bi hodil v zelje samemu sebi oziroma si delal škode. Nekateri drugi proizvajalci imajo kombinirane naprave že dlje, a po navadi ali sesajo ali pomivajo oziroma oboje počno hkrati, a bolj napol, pri iRobotu pa so želeli ponuditi popolno napravo, ki bi lahko hkrati sesala in pomivala tla, in to dejansko učinkovito.

Rumbakumba

Zdaj je iRobot, ki je čisto takole mimogrede trenutno v postopku prevzema s strani Amazona, na trg poslal svoj prvi pravi kombinirani model, ki sliši na ime roomba combo j7+. V mojih infantilnih možganih je kajpak dobil v mednaslovu zapisani bedasti vzdevek. A pojdimo nazaj k napravi: za osnovo so vzeli že znani in odlični model j7+ s polnilno-praznilno postajo in ga nadgradili z inovativno premično krpo za pomivanje tal ter kombinirano posodo za prah in vodo (s čistilom), s čimer so rešili problem menjavanja posodic in načinov čiščenja. A to še ni vse.

Inovativna pomivalna roka

Roomba combo j7+ je poleg tega dovolj pametna, da ve, kdaj mora sesati in kdaj pomivati na razgibanem terenu, če lahko temu tako rečemo. Za začetek je krpa postavljena na zadnji del robotka, tako da najprej posesa in za seboj pomije. Kaj pa če naleti na preprogo, ki je ne sme pomiti? Heh, posebna roka, ki jo je res fascinantno gledati pri delu, dvigne krpo na zgornji del robota, ta lepo posesa prah s preproge, mehanizem nato spusti krpo nazaj na tla in robotek pomiva naprej oziroma nadaljuje kombinirano delo. Tako so rešili problem prijemanja dlak in smeti s preproge na krpo oziroma močenja preproge s samo krpo; saj vemo, da mokre preproge pač ne moremo posesati. Razen če imamo industrijski sesalnik, ki požre prav vse.

Kombinirana posoda za prah in vodo Roka samodejno dvigne in spusti krpo za pomivanje. FOTO: Staš Ivanc

Dobra navigacija

Rumbakumba ima cel kup senzorjev, s pomočjo katerih se orientira v prostoru in vidi, kaj je pred njo, ter se temu ustrezno prilagaja. Zna se izogniti raznim preprekam, ki se znajo zaplesti v čistilno krtačo, in – kar je še posebno pomembno za lastnike hišnih štirinožcev – zna se izogniti kupčkom dreka. Pri iRobotu so šli celo tako daleč, da imajo uradno politiko, imenovano P. O. O. P. (v angleščini bi bila to beseda za kakec), kar je kratica za Pet Owner Official Promise oziroma obljuba za lastnike hišnih ljubljenčkov. Če bo roomba combo j7+ slučajno razmazala drekce po stanovanju, bodo pri iRobotu brezplačno zamenjali nesramnega robota. No, v drobnem tisku piše, da ponudba velja eno leto od nakupa in zajema samo nadomestni izdelek, poleg tega pa velja samo za trdno mačje ali pasje blato. Tako da ni treba na vsak način preverjati, ali robotek res prepozna drekce in se jim umakne.

Že znani in učinkoviti sistem krtač FOTO: Staš Ivanc

Umetna pamet

Ne moremo govoriti ravno o umetni inteligenci v pravem pomenu besede, a robotek zna prepoznati kraje, kjer je več smeti in prahu, in si temu primerno vzeti več časa za dodatno čiščenje. Pri prvem čiščenju se odpravi raziskovat prostor, ki ga lahko nato v mobilni aplikaciji razdelimo na posamezne dele, določimo območja izogibanja ali pa robotka po želji pošljemo na točno določeno mesto. Poslati nam zna tudi fotografijo nepredvidenega predmeta, na katerega je naletel, nakar mu povemo, kaj naj stori. Baterija naj bi bila dovolj močna za povprečno nadstropje oziroma stanovanje, če pa robotu slučajno zmanjka moči, se sam vrne na polnilno mesto, mimogrede izprazni posodo za prah in nadaljuje delo, ko se baterija napolni. Polnjenje popolnoma prazne baterije traja tri ure. In kakšna je cena? Za irobot niti ni prehuda: 999 evrov. A treba je računati, da za ta denar dobimo napravo, ki zna pametno in učinkovito sesati prah in pomivati tla.