Potepini bi se ljubili

Pred dnevi so člani ansambla Potepini na radijske postaje poslali priredbo nekoč znane uspešnice skupine Gu-gu z naslovom Ljubil bi se. Glasbo zanjo je napisal Janez Bončina, besedilo Alenka Štebe, priredbo in aranžma pa je za Potepine priredil bas kitarist in pevec ansambla Teo Vranc. Ta je obenem spisal scenarij za videospot, ki so ga posneli v hotelu Burger v Venišah. Ker je to pesem zaljubljencev, so jo izdali prav na valentinovo.

V vseh naših skladbicah se, upamo vsaj, čuti malo razposajenosti rocka ter igrivosti pop glasbe.

Potepini so bili najprej trije fantje, poleg Tea Vranca še pevec Matjaž Gašparič in harmonikar Grega Sevčnikar. Pred tremi leti, v času epidemije, so medse sprejeli četrtega člana, kitarista Roka Novaka, in takrat z njim posneli novo skladbo z naslovom A si kej moja, ki je avtorsko delo Gašperja Kučarja. Ta je skupaj z Matjažem in Teom sodeloval tudi pri nastanku besedila in aranžmaja. Od lani so se Potepini še nekoliko okrepili, tako da jih je po novem kar pet, nazadnje se jim je pridružil Aljaž Dremel. Zanimivo je tudi, da so v času korone posneli priredbo svetovno znane uspešnice z naslovom Footloose, ki so jo v slovenščini poimenovali Mor'm bit' s teboj, besedilo pa je zanjo napisal pevec Matjaž Gašparič, Teo Vranc pa je prispeval aranžma. Skladbo so posneli v studiu Mihe Lesjaka, za miks in mastering pa je poskrbel Tadej Mihelič. Tudi ta uspešnica je dobila videospot, zaradi epidemije so ga posneli in zmontirali kar v lastni režiji, za kar je poskrbel Vranc.

Za priredbo znane pesmi so posneli tudi videospot. FOTOGRAFIJI: ARHIV ANSAMBLA

Sicer pa so Potepini nekoliko posebni: obožujejo domačo narodnozabavno glasbo, ki jo gojijo že od začetka delovanja, a obenem njihov zven ni tipičen narodnozabaven. »V vseh naših skladbicah se, upamo vsaj, čuti malo razposajenosti rocka ter igrivosti pop glasbe. Torej če povzamemo, smo zmešali narodno s pop-rock glasbo in ustvarili nekakšen svojevrsten zven, po katerem ljudje lahko takoj vedo, da smo z njimi Potepini. Po odzivnosti naših poslušalcev nam zadeva za zdaj še kar uspeva, upamo, da se bo to samo še stopnjevalo,« pravijo Potepini. No, ta nekoliko drugačni zven je mogoče zaznati tudi v polki z naslovom Več kot pr'jatla, ki so jo posneli pred štirimi leti. Pa tudi v skladbah Ena noč, Petra in Pobožaj me tam. Za vse omenjene je glasbo in besedilo napisal Matjaž Gašparič.