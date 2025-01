Pomoč pohodniških palic pozimi

Če se pozimi odpravljate na nezahtevne griče, s katerih se odpirajo čudoviti razgledi na svet spodaj, vam bodo pohodniške palice prišle še posebno prav. Zmanjšajo namreč obremenitev kolen in nog, kar je še posebno opazno pri zahtevnih spustih ali na videz neskončnih vzponih. Pravzaprav si z njimi priskrbite dodatni par nog, saj del mišične obremenitve prenesete z nog in bokov na zgornji del telesa.

Pohodniške palice zmanjšujejo bolečine in utrujenost med dolgimi dnevnimi pohodi ali nošenjem težkega nahrbtnika. Dolgoročno lahko tudi prispevajo k manjši obrabi sklepov. Veliko pohodnikov, ki imajo težave na primer s koleni, pohodniške palice vidi kot nepogrešljivo pomoč.

Pomembno je, da trakove pravilno uporabljate in prilagodite njihovo dolžino.

Nekatere raziskave kažejo, da pohodniki s palicami delajo daljše korake kot tisti brez njih, kar ob možnih prihrankih energije pomeni hitrejše in daljše pohodniške podvige. Poleg razbremenitve spodnjega dela telesa so palice tudi stabilizatorji na neravnem, spolzkem ali drugače zahtevnem terenu. Gravitacija je včasih izziv celo na povsem ravnih poteh, še posebno pozimi, ko je podlaga pogosto grčasta, prekrita z debelo snežno odejo, talilno brozgo, poledenelimi potmi ali naraslimi potoki.

Pazimo na trakove

Pohodniške palice so opremljene z zapestnimi trakovi, ki zagotavljajo dodatno podporo roki in zapestju ter varnejši oprijem ročaja. Pomembno je, da jih pravilno uporabljate in prilagodite njihovo dolžino. Nepravilna uporaba trakov namreč lahko povzroči nelagodje ali obremenitev po daljšem času hoje.

Pravilna uporaba trakov je naslednja: roko potisnite skozi spodnji del traku in primite ročaj palice. Velikost zanke prilagodite tako, da je trak dovolj tesen, da podpira sproščen oprijem roke na ročaju, a ne tako tesen, da bi motil krvni obtok ali onemogočal hitro izvleko roke.

A pozor: če hodite po terenu, kjer je nevarnost plazov, ne vtikajte rok skozi trakove za palice. V primeru plazu boste lažje ukrepali, če bodo vaše roke proste.