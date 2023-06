Položaj kobre, ki prinaša zdravje

Bolje ko lahko izkoristite zmogljivost svojih pljuč, bolj učinkovito oskrbujete telo s kisikom. To pomeni več energije in boljšo zmogljivost! Poleg ustrezne tehnike dihanja je pomembno tudi, da čim bolj izkoristite prostornino svojih pljuč.

Če ves dan sedite pred računalnikom in imate slabo telesno držo, tvegate, da se bo razvil zaobljen hrbet: zgornji del hrbta postane ukrivljen, ramena pa padejo naprej. Naravna posledica sta prevelik pritisk na hrbtenico in omejitev dihanja. Območje prsnega koša se zoži in pljuča se ne morejo več optimalno širiti.

V tem primeru lahko praktično razbremenitev prinese položaj kobre. Izboljša širino in gibljivost prsnega koša. Vajo izvajajte, če ste zdravi in nimate težav s hrbtenico! Predvsem pa jo izvajajte zelo zelo nežno.

Začnite v položaju leže na trebuhu, roke pa iztegnite naravnost pred seboj. Za začetek nežno zibajte medenico naprej in nazaj, da sprostite sprednjo stran stegen in v celoti vpnete boke v podlago. Nato obe roki položite ob glavo, na lakti. Ramena so poravnana in jih potisnemo stran od ušes. Vzdržujte vzdolžno napetost v celotni hrbtenici in potisnite roki naprej od sebe. Zgornji del telesa se pod vodstvom, bolje, nadzorom stisnjenega jedra začne dvigovati. Trudite se ohraniti dolžino hrbtenice ter dolžino spodnjega dela hrbta in vratu. Poskusite najti idealen položaj rok – za zaščito spodnjega dela hrbta naj roke ostanejo tudi pokrčene. Glava se dviguje, dokler ni pogled usmerjen naravnost naprej. V tem položaju vztrajajte nekaj vdihov in uživajte v tridimenzionalnem raztezanju prsnega koša.

Bodite pa pri tej vaji previdni, če imate resne težave v spodnjem delu hrbtenice – zlasti pri preobremenitvi malih vretenčnih sklepov (sindrom fasetnih sklepov). Z raztezanjem prsnih in trebušnih mišic vaja kobra spodbuja organe v trebuhu. Zato jo morate, če imate vnetje v predelu trebuha, izvajati še posebno previdno in nežno. Je odlična vaja, s katero lahko dosežete izravnavo hrbtenice. Sposobnost raztezanja hrbtenice nazaj in naprej omogoča telesu, da se sprosti v središču hrbtenice. S to vajo lahko aktivno okrepite hrbet in povečate gibljivost hrbtenice. Občutili boste tudi opazno razširitev prsnega koša.

Ničesar ne delajte s silo, tu ni potrebna. Bodite nežni in poskušajte občutiti vsak del svojega telesa. Če začutite najmanjši občutek nelagodja, se takoj ustavite. Preden se lotite vaje, se posvetujte s svojim zdravnikom ali fizioterapevtom.

Opis vaje smo povzeli po švicarski spletni strani Datasport, kjer so jo predstavili strokovnjaki iz združenja Spiraldynamik, ki prisegajo na pametne gibe. Spiralna dinamika je nov pogled na funkcionalno anatomijo in biomehaniko človeškega telesa, ki temelji na evolucijski biologiji. Glavni uporabniki so medicinski in pedagoški poklici. Z vidika pacienta je to »navodilo za uporabo lastnega telesa – uporabno vedno in povsod«.