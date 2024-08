Poletni gedžeti: nekaj za sonce, nekaj za vodo in nekaj za senco

Poletje je na vrhuncu in z njim počitnice. Nanje po navadi vlečemo vse mogoče nujne in nenujne stvari, zato si poglejmo, kaj si lahko človek v teh sodobnih časih še omisli za dopust, če ima preveč prostega časa in denarja na računu.

Opisanih izdelkov žal nismo testirali ...

Solarni klobuk

Ne, tukaj ne govorimo o klasičnem slamniku, ki nas zgolj varuje pred sončnimi žarki, ravno nasprotno: gre za klobuk, s katerim iz sončne energije pridelujemo električno energijo. EcoFlow Power Hat je krasna rešitev za odvisneže od družbenih omrežij in mobilnih naprav, ki vedno in povsod potrebujejo elektriko za komuniciranje z digitalnim svetom. Močnostni klobuk, kakor bi ga lahko trapasto prevedli, zaradi skritih sončnih kolektorjev ohranja naše naprave napolnjene, ko se sprehajamo na soncu.

Sam klobuk je lahek (tehta malo manj kot 370 gramov) in pripravljen za uporabo na prostem, saj je izdelan iz materiala, odpornega proti vodi in prahu, s čimer je primeren tudi za peščene plaže ali nepričakovane pljuske vode. Na glavo ga pričvrstimo s priročnim trakom, material, ki diha, pa nas ohranja hladne in prisebne, po uporabi pa ga zložimo v torbico. S power hatom lahko polnimo dve napravi hkrati prek vtičnic USB-A in USB-C, na močnem soncu pa baterijo s kapaciteto 4000 mAh napolnimo v treh do štirih urah. Na spletu je zanj treba odšteti 79 dolarjev (72 evrov), k čemur je treba prišteti še poštnino in uvozne dajatve.

Sončnik s solarnimi paneli telefon napolni v nekaj urah.

Podvodni skuter

Se vam ne da plavati ali veslati na supu? Ni panike, omislite si lahko električni podvodni skuter, kakršne že dlje uporabljajo potapljači, le da so bile tovrstne naprave doslej precej drage in nišne, zdaj pa se širijo tudi med navadne smrtnike. Lep primer je Asiwo U1, za katerega sicer še zbirajo sredstva na kickstarterju, a prve pošiljke naj bi odposlali že septembra. Kakor pravijo njegovi avtorji, je nedvomno odličen spremljevalec za supanje, vožnjo s kajakom, potapljanje, snorkljanje in podobne podvige.

Podvodni skuter FOTO: Asiwo

Robustni motor naj bi dosegel hitrost do 12 km/h s časom delovanja do 80 minut, največji potisk naprave pa je 17 kilopondov. Njegova modularna zasnova naj bi bila primerna za veliko večino komercialnih supov pa tudi kajakov, pravijo pri Asiwu. Skuter odlikujejo tudi varen oprijem, samodejni izklop in nepotopljiva zasnova. Ima kompaktno in lahko obliko za enostavno prenašanje in shranjevanje, poleg tega pa naj bi bil izjemno enostaven za uporabo in vzdrževanje. Omisliti si bo mogoče tudi zmogljivo izvenkrmno baterijo s kapaciteto 1008 Wh in pogonski sistem za kajake in gumenjake. In cena? Borih 699 dolarjev (640 evrov) v prednaročilu; v redni prodaji naj bi bil še skoraj enkrat dražji.

Podvodni skuter lahko pritrdimo tudi na sup ali kajak.

Prenosni pivomat

Vsi vemo, da v vročini še kako prija kozarec ledeno hladnega piva. A ljubitelji kraft piv so na dopustu marsikje prikrajšani za svoj najljubši zvarek iz zelenega zlata, saj gostinci večinoma ponujajo bolj ali manj generična piva. Zato so si pri zagonskem podjetju iGulu omislili razmeroma prenosni pivomat, s katerim lahko zvarimo svoje doma narejeno pivo, pa naj gre za pale ale, stout ali ipo.

Vse v enem za ljubitelje piva FOTO: iGulu

Pametni pivomat iGulu S1 je naprava, ki skrbi za fermentacijo, vzdrževanje in točenje piva. V petlitrski fermentacijski posodi enostavno z vodo zmešamo sestavine, ki jih dobimo v praktičnih vrečkah, določimo ustrezen program in počakamo, da naprava vse opravi sama (treba je vzeti v zakup, da varjenje posamezne sorte piva traja od enega do dveh tednov), medtem ko spremljamo proces kuhanja in fermentacije prek mobilne aplikacije. Lahko pripravljamo tudi brezalkoholne napitke, ki jim dodamo ogljikov dioksid. Čiščenje in vzdrževanje je enostavno, sama naprava pa tehta le dobrih devet kilogramov. Za iGulu S1 je treba odšteti 274 evrov, za popoln komplet s sestavinami za pripravo piva in drugo opremo pa kakega stotaka več.