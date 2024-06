Poletne zgodbe

FOTO: Hiša Knjig

Stephen King: Holly

Hiša knjig

Holly Gibney, ena najzanimivejših Kingovih junakinj, se vrača v najnovejšem srh vzbujajočem romanu. Nekega dne Penny Dahl pokliče agencijo Srečni najditelj, naj ji pomagajo najti pogrešano hčer. Zgolj par ulic naprej od kraja, kjer je Bonnie izginila, živita Rodney in Emily Harris. Profesor in profesorica sta podoba ugledne buržuazije: poročena osemdesetletnika, predana zakonca in napol upokojena vseživljenjska učenjaka. Toda v kleti lepo vzdrževane, knjig polne hiške skrivata mračno skrivnost, ki bi utegnila biti povezana z Bonniejinim izginotjem. A sta sta pretkana, potrpežljiva in predvsem neusmiljena.

Foto: Cankarjeva založba

Karmen Petric: Prste stran

Cankarjeva založba

Paulina je delovna terapevtka, ki sovraži dermatološke preglede, potem pa med enim od njih v ordinaciji pozabi svoj telefon. Ko dr. Miša Varl odhiti za njo, da bi ji ga vrnil, se zgodi nesreča, ki sproži naključja, nesporazume in iskrice. Miša sicer reši Paulino, a se pri tem poškoduje. Na srečo ima ona pravi poklic, da mu lahko pomaga. Med rehabilitacijo se v njiju počasi prebujajo silovita, že nekoliko pozabljena in odrinjena čustva, a zaradi stroke in etike svoja občutja skrivata drug pred drugim in, dokler gre, tudi sebi. Bo njuna naklonjenost premagala ovire? Sodobni slovenski doktor roman z iskrivim humorjem in kančkom strasti.

Foto: Beletrina

Emi Yagi: Briljantna domislica gospodične Šibata

Beletrina

Gospodična Šibata se v službi zlaže, da je noseča, in pri predrzni laži neomajno vztraja. Ker je noseča, ji ni treba več streči kave in ni prisiljena delati nadur. Lahko gleda televizijo in se dolge ure namaka v kadi. Vpiše se celo na vadbo za nosečnice. Zdaj živi bolj zdravo in sproščeno, bolje se prehranjuje, sodelavci so do nje uvidevnejši. A ko njena domišljena prevara postane vrtinec, ki jo srka vse globlje vase, se meja med krinko in resničnim življenjem usodno zabriše. Avtorica z obilo humorja secira vsakodnevne pritiske in pričakovanja, ki so jih deležne Japonke v delovnem okolju, a žal niso edine.

Foto: Mladinska knjiga

Richard Osman: Zlu za petami

Mladinska knjiga

Elizabeth, Joyce, Ibrahim in Ron niso čisto navadni upokojenci, saj najraje razvozlavajo stare nerešene umore in tako razgibavajo male sive celice. Četrti del izjemno priljubljene kriminalne serije prinaša nove zaplete za člane četrtkovega kluba za umore. Najprej starega prijatelja, ki se je ukvarjal s starinami, nekdo ubije, potem ugotovijo, da je izginil še nevaren paket, ki ga je varoval. Družba se poda v akcijo in se srečuje s ponarejevalci umetnin, spletnimi goljufi in preprodajalci mamil, pa tudi z bolečino izgube. Število trupel narašča, paketa še vedno ni nikjer, težave pa so jim ves čas za petami. Jim je zmanjkalo sreče?

FOTO: Beletrina

Monica Heisey: Pravzaprav krasno

Beletrina

Maggie je stara 28 let in po 608 dneh zakona se ločuje. Nima denarja, ni zadovoljna s službo in prijatelji so se je začeli izogibati, ampak ona se ima dobro – pravzaprav krasno. Prvič v svojem odraslem življenju je samska in to namerava izkoristiti. Brez slabe vesti jé v postelji, odkriva nove dimenzije spolnosti, preizkuša nove konjičke, se poglablja v družbena omrežja in spoznava, katere lastnosti so samo njene in katere je pridobila v dvoje. Na vse mogoče načine poskuša pozabiti, da je osamljena, prizadeta in izgubljena, a vsakič znova se znajde na dnu. Toda ločitev ima poleg bridke tudi smešno plat.

FOTO: Hiša Knjig

Taylor Jenkins Reid: Carrie Soto se vrne

Hiša knjig

Ko Carrie Soto konča kariero, je najboljša teniška igralka, kar jih je svet kdaj videl. Presegla je vse možne rekorde in osvojila dvajset turnirjev za grand slam. Šest let po koncu kariere pa na odprtem prvenstvu ZDA s tribun opazuje, kako ji bo rekord odvzela neusmiljena, osupljiva britanska teniška igralka Nicki Chan, in pri 37 letih sprejme neverjetno odločitev, da se vrne na igrišča in poskusi ubraniti svoj rekord. Čeprav ji mediji nikoli niso bili pretirano naklonjeni in njeno telo ni več tako hitro kot nekoč. In čeprav mora zato požreti ponos in trenirati z moškim, ki mu je nekoč skoraj odprla srce: z Bowom Huntleyjem.