Polet v deželo smeha

Komedija Boeing Boeing, ki je v Guinnessovi knjigi rekordov zapisana kot največkrat odigrana francoska komedija na svetu, je praznovanje 25-letnice najbolj špasnega teatra v Sloveniji dvignila še na višjo raven. Kar predstavljajte si, kaj se zgodi, ko spremljamo zgodbo glavnega junaka, ki uživa v ljubezenskih uricah s kar tremi atraktivnimi stevardesami hkrati – Francozinjo, Američanko in Nemko, ki sicer letijo za različne letalske družbe? Verjetno ni treba poudarjati, da nastane kaos, ko se nekega lepega dne vse znajdejo pri njem. Temu ne more slediti nič drugega kot zelo zabavna ljubezenska katastrofa, ki jo je režiral Vinko Möderndorfer. Na poletu najbolj nore komedije zmešnjav je za konkreten odmerek smeha in zabave poskrbela zvezdniška posadka – Gorka Berden, Jan Bučar, Lea Cok, Gregor Podričnik, Vesna Slapar in Inti Šraj. Zabavna, pestra situacijska komedija je do solz nasmejala obiskovalce, med katerimi smo znova v objektiv ujeli kar precej znanih in slavnih.

Jonas Žnidaršič se je premiere udeležil s svojo Alenko Kavčič.

Elegantna, očarljiva in željna smeha je na praznovanje prišla tudi Tina Gorenjak.