Mariborčanka Petra Greiner – mati deklice Sofije, ta je bila rojena z dodatnim kromosomom in se je poslovila leta 2020 – ki si je leta 2017 prislužila tudi naslov Slovenke leta, je pred natanko devetimi leti ravno iz razloga, da bi začeli opozarjati javnost o posebnih otrocih med nami, po vsej Sloveniji organizirala pohod z rdečimi baloni. »Rdeči baloni simbolizirajo ljubezen. Otrokom pa dajejo posebno mesto,« pravi Greinerjeva, ki še vedno opravlja tudi funkcijo direktorice Zavoda 13, sicer pa je zaposlena na ministrstvu za digitalno preobrazbo.

Kljub muhastemu vremenu se je v Mariboru zbrala zavidljiva druščina z rdečimi baloni. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Mariborske ulice so bile minulo soboto kljub muhastemu vremenu polne energije. »Lepo je, da se vsako leto dobimo, se pogovorimo in sprehodimo po ulicah. Nihče si ni mislil, da bo majhen pohod izpred devetih let po starem mariborskem jedru prodrl na vse celine tega sveta,« dodaja Greinerjeva. Zavod 13 želi z javnimi dogodki, predvsem družabnimi, družine z otroki s posebnimi potrebami približati družbi. »Letošnje sporočilo pohoda je Pomagam družini! Ne bodimo štorasti, pristopimo in sodelujmo,« še pove Greinerjeva. V Sloveniji živi okoli 120.000 bolnikov z redkimi boleznimi, v Evropi pa več kot 30 milijonov. M. P.