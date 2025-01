Pest je moč, sol modrost

Skupina Victory se nam je v srce vtisnila s številnimi uspešnicami, kot so Mi mamo se fajn, Le povejte ji, Hočeš me ali nočeš me ter skoraj ponarodelo Zeleno deželo, zdaj pa nas osvaja s pesmijo Pest soli. Ta nosi močno sporočilo, pravi Robert Dragar. Poleg njega skupino sestavljajo še Boštjan Zupančič, Matija Kač, Tomo Primc in Nejc Bukovec. Imena, ki odzvanjajo že več kot 35 let, zdaj znova dvigujejo prah na slovenski glasbeni sceni. Po cesti, ki jih je včasih vodila samo do Ljubljane, so prišli tudi na Obalo, kjer so simbolično nabrali sol.

Nova pesem Pest soli je sicer ljubezenska, a ima globlji pomen. Njihov frontmen Robert je v novo leto zakorakal precej optimistično in v pričakovanju izida nove skladbe, ob srečanju pa sva najprej naredila inventuro minulega leta. »Leto 2024 si bom zapomnil po izjemnih preizkušnjah, nonstop so se dogajale neke spremembe. V končni fazi smo leta 2024 startali z novim članom benda Nejcem, lansirali novo spletno stran, prelepili kombi, obnovili luči in efekte za nastop, igrali na različnih zabavah, porokah, dogodkih in seveda pripravljali novo pesem in videospot za pesem Pest soli.« O pričakovanjih v novem letu pa: »Vse gre lepo po vrsti. Izdaja pesmi, spota, promocija, snemanje naslednje pesmi in priprava spota in pa seveda nastopanje.«

Pomoč astrologije

Nedavno so v svet poslali novo pesem Pest soli, ki je izšla 13. januarja točno ob 6.41. »Resnično ima ta pesem pri nas posebno mesto. Je malce bolj resna in mislim, da smo ob njej tudi mi dozoreli. Nastajala je kar 10 mesecev in zdelo se nam je prav, da ji damo najboljšo možno popotnico. Zato sem zaupal sosedi Petri, ki se ukvarja z astrologijo, da nameravamo izdati pesem v januarju 2025. Rekla mi je, naj se oglasim pri njej, in izračunala je, da je za izid pesmi priporočljiv datum 13. 1. 2025 ob 06.41. In tako smo tudi storili.«

Ob novi pesmi so Victory izdali tudi videospot. FOTO: Igor Modic

Ko se usedeva v kavarni, na hitro obrazloži naslov pesmi, saj ne gre za morsko sol, temveč za metaforo življenjskih izkušenj in modrosti, zbranih v pest, ki jo zdaj delijo z nami. »Nekako takole gre: pest je moč, sol je modrost, v metaforah seveda.« Potem še doda: »Iskali smo pesem, ki nam bo pisana na kožo, ki bo izžarevala Victory in bo hkrati dovolj zrela, da jo oblečemo kot plašč.« Skoraj deset mesecev je zorela skladba, preden je dobila patino. »Najprej je nastala melodija, ki jo je napisal Matjaž Vlašič, takoj nam je bila všeč. Nato smo kar nekaj časa iskali primerno besedilo. Po nekaj poizkusih sem potem klical Mirno Reynolds, ali lahko naredi besedilo, in je privolila, nastalo je prelepo besedilo Pest soli.« O sodelovanju z Mirno Reynolds še pove: »Jaz sem se spomnil, da ima izvirne ideje in besedila, in nisem dolgo odlašal, zato sem jo poklical.«

Hči nastavlja ogledalo

Ob kavi s smetano in rogljičku spregovoriva o novi pesmi, ki odpira srce. »Pesem je v bistvu ljubezenska, govori o tem, kako smo lahko v ljubezni razočarani. Nauk zgodbe pa je: pogovor, pogovor in še enkrat pogovor in malce soli v glavo, preden konflikt preraste v nerešljivo situacijo. Res je brutalno iskrena pesem o odnosih.« V nadaljevanju najin pogovor zavzame ljubezen, o kateri pravi: »Ljubezen te zadene, če hočeš ali ne.« Vprašam ga, kaj njegovo življenje dela lepo: »Hči Stela, ki naju z ženo že 13 let razveseljuje in tudi nastavlja ogledalo. Vsak dan sproti se učim kaj novega.« O tem, kako mu hčerka nastavi ogledalo, iskreno pove: »Včasih si kakšno stvar zamislim malo po svoje in potem mi ona reče to in ono, ampak brez filtra in zadržkov, pa se potem krepko zamislim. Je izjemno kritična in iskrena.«

Ob novi pesmi so Victory izdali tudi videospot, v katerem je prav tako glavno vodilo ljubezen, a vsebuje globoko sporočilo za vsakdanje odnose. »Spot nosi drugačno zgodbo, bolj socialno. Marsikdo se bo videl v tej zgodbi, ker prinaša in razgali tisto, kar je javnosti večinoma skrito. Mi pa smo želeli spodbuditi ljudi, naj se pogovarjajo, najdejo terapevta, saj se s pogovorom marsikaj reši. In naj imajo vsaj pest soli v glavi, preden naredijo napačen korak.«

Robert Dragar in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Skladba odpira tudi vprašanja o odgovornosti pri ustvarjanju in skrbi za družino. »Leta in izkušnje v življenju naredijo svoje. Ko se globlje posvetimo raziskovanju odnosov, vidimo, da so potrpljenje, pogovor in razumevanje ključni za dobre odnose.« S končno podobo videospota, ki nosi brutalno iskren pogled na odnose in življenje, so več kot zadovoljni. »Matjaž Feguš je izjemno dobro ujel dramaturško zgodbo, tako da ko gledaš spot, kar bereš podnapise, čeprav jih ni.«

Zelena dežela na vsakem nastopu

Za skupino je bogata kariera, saj so že več kot 35 let nepogrešljiv del slovenske glasbene scene. »To je en velik in dolg 'rollercoster'. Bilo je že vse sorte vragolij in prigod, ampak ravno v tem je čar.« Vedno energične fante je najbolj zaznamovalo igranje v tujini. »Takrat smo dobili tisto življenjsko šolo in vztrajnost. Gotovo pa je bila prelomnica tudi pesem Zelena dežela, saj je nekakšna osebna izkaznica Victory.« In kolikokrat zapojejo pesem Zelena dežela, po kateri jih najbolj poznamo? »Na vsakem nastopu nas spremlja.«

Nakar se nekoliko zamisli in mi nato zaupa: »Ko se ozrem nazaj in pogledam, kje smo vse igrali, kaj smo vse počeli in kakšen pečat smo pustili do sedaj, vidim veliko sliko. Ampak šele ko se pogovarjaš z ljudmi, vidiš, da je skupina Victory večja od posameznika, je tako rekoč sinonim za dobro zabavo. Blagovna znamka.« Zanima me, ali so posledično vsak teden na zabavah, ali imajo veliko koncertov. »Zadovoljni smo, ampak od viška glava ne boli, a ne,« odgovori z nasmehom. Ob koncu pa mi zmagovalno preda še lepo sporočilo za vse nas: »Ljudje, imejte se radi in sodelujte. Pa Pest soli na 'repeat'!«