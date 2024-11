Perpetuum Jazzile priskočil na pomoč Mariah Carey

Kraljica božiča, ameriška pevka Mariah Carey, letos ne bo sama. Na pomoč ji je priskočil eden od najbolj priljubljenih vokalnih orkestrov na svetu Perpetuum Jazzile, ki bo praznični konec leta popestril s priredbo klasike All I Want for Christmas is You in svojim prvim prazničnim koncertom v Cankarjevem domu.

V Cankarjevem domu bodo izvedli svoj prvi praznični koncert. FOTO: arhiv skupine

»Idejo za priredbo pesmi smo dobili že med pripravami na lanske decembrske koncerte. Poslušalcem smo želeli predstaviti nekaj modernega, svežega, vsem znanega in zabavnega. Z izborom pesmi bomo ljubiteljem božiča zagotovo še dodatno polepšali praznični čas. Tudi člani Perpetuum Jazzile obožujemo božične pesmi, tako tuje kot domače. Velikokrat jih prepevamo za upevanje, na poti na koncerte in skupnih druženjih,« pravijo člani priljubljene zasedbe. Z novim videom in skladbo pa Perpetuum Jazzile najavljajo tudi praznični koncert v Gallusovi dvorani. »Priprave smo začeli že poleti in kar čudno je bilo, ko smo na vajah prepevali, kako lepo je pozimi, kako pada sneg in se grejemo pred kaminom, medtem ko je zunaj sijalo sonce in je bilo v vadbeni sobi še vedno več stopinj kot v savni,« se spominjajo pevci.