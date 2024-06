Letošnje leto je za legendarnega Alfija Nipiča posebno. Septembra bo praznoval 80. rojstni dan, te dni je izšla njegova biografija z naslovom Ostal bom muzikant, v Jarenini pa 29. junija odpira vrata muzej, v katerem bo ogromno predmetov in spominov iz njegove dolgoletne glasbene kariere. Kaj vse bodo lahko obiskovalci videli v vašem muzeju? Vse zlate plošče, nagrade, odlikovanja, več kot 1200 posnetkov, številne fotografije in narodne noše, v katerih sem skoraj 20 let nastopal z Ansamblom bratov Avsenik. Sprva sem načrtoval, da bo ta muzej v Mariboru, a sem se na prigovarjanje župana odloči...