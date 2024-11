Pazljivo komunicirajte

Oven

Pripravite se na spoznanja, ki vam bodo odprla oči. Globoko utrjeno prepričanje se lahko zdaj zruši in ustvari prostor za popolnoma novo ideologijo o vašem mestu v svetu! Ko se na obzorju začnejo pojavljati nove zgodbe, se boste morda odločili podati na pot samoodkrivanja s študijem, potovanjem ali globokim duhovnim delom. Raziskovanje vaše preteklosti vam lahko prav tako prinese neverjetne količine zdravljenja, zato si dovolite, da se odpravite na to potovanje po poti spominov.

Bik

V naslednjih tednih boste osredotočeni na pomembne pogovore s partnerjem ali nekom drugim, ki vam je blizu. Ti pogovori bi lahko govorili o tem, da se vajin odnos premakne na naslednjo raven, kar bi lahko vključevalo začrtanje popolnoma novih meja. Druga možnost je, da so ti pogovori lahko o denarju, financah, virih ali drugih velikih načrtih, ki jih imate. To bo zagotovo resen in intenziven čas.

Dvojčka

Na vašem retrogradnem jedilniku so globoka spoznanja o ljudeh, s katerimi se obkrožate. Pripravite se, da opazite, kdo si še zasluži vaš dragoceni čas in energijo in kdo nič več. Ta retrogradnost vas želi naučiti, da se ne razdajate preveč v družabnih krogih. Poslovna ali romantična zveza iz preteklosti lahko kaže znake zanimanja za oživitev razmerja, a ker bo tudi Mars retrograden do konca februarja, je to čas, da se stvari lotite počasi. Vsaj v tem obdobju boste imeli priložnosti za veliko zdravljenja in zapiranja.

Rak

Potrpežljivost bo vaš najboljši prijatelj v tej retrogradnosti. Klasični učinki retrogradnega Merkurja – nesreče in zamude pri urnikih, tehnološke zagate in revizije projektov – vam bodo morda dali občutek, da gre čisto vse narobe. Na globlji ravni skušajo ti premiki z vas otresti samozadovoljstvo, še posebno če je vaša dnevna rutina preveč monotona. Ker se bliža zima, se boste morda odločili, da znova razmislite o svoji strategiji dobrega počutja in vadbe.

Lev

Med to retrogradnostjo se lahko počutite nenavdihnjeni za svoje običajne hobije, dejavnosti in celo ljudi. Prvi korak k srečnejšemu občutku je priznanje, da se morda vaši odnosi in rutina sploh ne spreminjajo; vi se začenjate razvijati, in to na zelo globoki ravni. Drugi korak je oživitev vašega odnosa z užitkom ob raziskovanju novega zanimanja, prijateljstva ali celo okolja. Morda boste začutili željo, da bi se vrnili k staremu hobiju ali dejavnosti, ki je bila nekoč pomembna za vas.

Devica

Lahko ste izbirčni in pogosto zahtevate, da je vaša okolica točno določena, da lahko pravilno delujete. No, z retrogradnim Merkurjem, ki bo razburkal vaše osebno življenje, lahko pričakujete nekaj razkritij in aha trenutkov, ki zadevajo temelje vašega življenja. K družinski dinamiki, čustveni varnosti in domačemu okolju bo morda treba znova pristopiti v novi luči. Obujanje spominov iz otroštva se lahko izkaže tudi za zelo zdravilno.

Tehtnica

Kot družabnemu metuljčku sta klepetanje in povezovanje z drugimi del vaše narave. Toda med to retrogradnostjo boste morda opazili, da ljudje napačno razumejo, kaj poskušate sporočiti. Zato boste bolj previdni pri svojih besedah. Na globlji ravni pa vam bo pomagalo komunicirati iskreno in z zavedanjem, kar je vedno dobro! Iz tega razloga pozorno preverjajte svoja besedila, e-pošto in vse pomembne dokumente v teh treh tednih.

Škorpijon

Merkur bo retrograden v vaših financah, kar bi lahko pomenilo presenetljive in nepričakovane stroške. To vas lahko spodbudi k premikom na računih ali da celo začnete ustvarjati nov finančni načrt. Ko se boste podali v leto 2025, boste morda ugotovili, da se vaš občutek vrednosti spreminja. Morda boste ugotovili, da bi svoj denar, pozornost in čas raje vložili v izkušnje in dejavnosti, ki bogatijo dušo, namesto v materialne dobrine.

Strelec

Vaš občutek identitete se razvija, saj se pripravljate na slovo od stare različice sebe. Nekateri ljudje, ki so vam najbližje, morda niso pripravljeni na to preobrazbo, kar bi lahko povzročilo nekaj napetosti. Namesto da hitite s težkimi pogovori z ljudmi okoli sebe, si vzemite te tedne, da ugotovite, kako bi ta nova spoznanja o vas lahko vplivala na vaše odnose z ljubljenimi. Dajte si prostor in čas s svojimi mislimi ter dajte prostor povsem novemu sebi, ki se bo kmalu pojavil!

Kozorog

Načrtujte več dremežev, saj boste v tem obdobju zagotovo potrebovali več spanja, počitka in časa. Morda iščete zasebnost za razmislek o kočljivi situaciji ali samo potrebujete prostor in čas za raziskovanje nove strasti ali zanimanja. Vaš notranji svet je trenutno veliko bolj vznemirljiv od vseh zunanjih motenj. Zdaj je mogoče tudi najti zaključek v pomembni fazi vašega življenja, zato se osredotočite na skrb za svoje srce tudi v tem času, ko ste sami.

Vodnar

Kakšne so vaše največje sanje? Verjetno se spreminjajo, tako kot ljudje, ki vam jih bodo pomagali uresničiti. Pri tej retrogradnosti ne gre za lovljenje želje ali cilja, ampak bolj za ugotovitev same želje. Pričakujete lahko tudi nekaj gibanja v svojem družabnem krogu: prijateljstva iz preteklosti se lahko vrnejo zaradi ponovne povezave ali prekinitve. Vse to vam bo koristilo, da boste ugotovili, kaj in koga si želite v svojem življenju.

Ribi

Trenutno se morda zdi, kot da je v vas uprtih ogromno oči. Vsa ta pozornost vas lahko pripelje do dvoma o nekaterih vaših kratkoročnih kariernih ciljih, a na koncu je bolje, da razmišljate o svoji dolgoročni zapuščini in uspehu. Če nekateri projekti zamujajo ali so v težavah, ne zganjajte panike – raje vzemite te neuspehe kot priložnost, da ponovno razmislite o svoji splošni strategiji in celo izpopolnite svoje znanje.