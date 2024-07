Parakolesarji s klobasarjenjem povezali Šaleško dolino in Koroško

Verjetno si paralimpijec in nekdanji vrhunski parakolesar Primož Jeralič ni nikoli mislil, da bo iz njegovega heca nastala tradicija. »Želel sem pritegniti z razigranim naslovom. Če bi rekel, da so vabljeni na kolesarjenje, bi se vsak ustrašil. Zato je nastalo klobasarjenje,« pojasni Jeralič, ki je začel zbirati ročne in parakolesarje okoli sebe. Letos so se zbrali že desetič – šlo je za jubilejno srečanje ročnih kolesarjev Zveze paraplegikov Slovenije. Dogodek je potekal v soorganizaciji Zveze paraplegikov Slovenije, Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske in Društva paraplegikov Koroške. Na poti, dolgi dobrih 60 kilometrov, je aktivno sodelovalo 45 članov zveze paraplegikov, ob njih pa še vsaj 30 članov spremljevalnega osebja.

Po štrekni

Zbrani v Slovenj Gradcu FOTO: Drago Perko

Invalidi, večina med njimi je paraplegikov, so kolesarili od Velenja do Slovenj Gradca (in potem nazaj). Proti Koroški jih je pot vodila po Štrekni, kolesarski poti, speljani po opuščeni trasi nekdanje železniške proge, ki je povezovala Velenje z Dravogradom. Ime kolesarske poti izhaja iz dejstva, da je kolesarska pot speljana po opuščeni železnici oziroma štreki. Gre za eno infrastrukturno najbolje urejenih tovrstnih kolesarskih poti v Sloveniji s slikovito panoramo Pohorja in Uršlje gore ter doživetjem ob vožnji skozi sotesko Huda luknja. O tem so se lahko dodobra prepričali tudi parakolesarji.

Spremljevalno osebje na poti do Slovenj Gradca in nazaj FOTO: Drago Perko

»Štrekna je zelo dobra proga. Vidi se, da je kakovostno narejena in speljana po nekdanji železniški progi. Na poti ni bilo prevroče, prej hladno. Tisti, ki so bili brez baterij, pa so se morali na klancih kar potruditi. Od Mislinje do Slovenj Gradca pa je ravninski del,« pove Gregor Gračner, referent za šport na Zvezi paraplegikov Slovenije. »Ko sem sprejemal prijave, sem videl veliko imen članov, o katerih prej nisem slišal. Na ta dogodek pridejo tudi tisti, ki sicer niso tako športno aktivni. Vesel sem, da smo ga obdržali. Bila so leta, ko nas je bilo manj. Letos pa smo se zbrali v rekordnem številu, 45 članov nas je kolesarilo. Prihodnje leto nas čaka pot od Mojstrane pa vse do Italije,« je dodal Gračner.

»Prvič sem na klobasarjenju. Res sem navdušen in vesel. Uspelo nam je. Ponosen sem na vse, ki so prišli na klobasarjenje. Navdušil sem se nad Štrekno, ki je tako dobro povezala Šaleško dolino in Koroško,« je povedal Duško Supič iz Šoštanja. Zbrane sta pozdravila tudi Peter Dermol, župan MO Velenje, in dr. Peter Pungartnik, podžupan MO Slovenj

Gradec.