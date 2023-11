Slikanica, ki bralcu pričara svet male Sofije in njenega zvestega prijatelja

Lani je ta čast pripadla slikanici Kako objeti ježa? Jane Bauer, ki se je letos uvrstila v prestižni mednarodni katalog Bele vrane.

S pručko premagaš ovire

Pozabljena pručka Sofiji odpre nov svet. FOTO: KUD Sodobnost International

Slikanica bralcu pričara svet male Sofije in njenega zvestega prijatelja, psička Parsifala Hrabrega, ki sta v varstvu pri dedku in babici. Toda dnevi tam se strahotno vlečejo, Sofija pa se neizmerno dolgočasi. Nenadoma skozi okno zagleda vrtno uto. Le kaj se skriva v njej? Lesena vrata se odprejo in odstre se pogled na zaprašeno staro pručko, ki v rokah deklice postane vsestranski pripomoček. Pozabljeni leseni predmet deklici odpre nova obzorja, pomaga ji seči po sladkih sadežih na drevesu, ponudi ji udoben prostor za počitek, služi ji kot daljnogled ali brv za prečkanje potoka. Vse to bralcem razkrije dragoceno sporočilo: uporabnost nekega predmeta je omejena le z razsežnostjo domišljije tistega, ki ga uporablja.

Slikanica nas preslika v svet male Sofije in njenega zvestega prijatelja, psička Parsifala Hrabrega. FOTO: KUD Sodobnost International

A kaj simbolizira pručka? Bržkone predvsem moč neskončne otroške domišljije, ki odpraši pozabljeni predmet in ga spremeni v pravljičnega. In kdo je Sofijin prijatelj Parsifal? Ob prvem branju se zdi, da je to psiček, toda na koncu pripovedi Sofija mamo vpraša, ali bo lahko dobila psa. Je torej Parsi igrača, je morda le Sofiji viden domišljijski prijatelj, je njena želja? Slikanica ostane odprta za razlago; mladi bralec bo v njej začutil pomen otroške igrivosti in poguma, starejši se bo predajal odlično prikazani otroški logiki in njeni nepredvidljivosti, je zapisala komisija. Pohvalila je tudi izvrstno oblikovanje besedila, predvsem izbiro preglednega, izčiščenega tipa črk, ki jih je oblikovalec Aleš Zupančič mestoma tudi ustrezno likovno nadgradil (denimo večkratni e v besedi vlekli).

Darilo za svakinjo

Rok Tkavc, mikrobiolog, gledališčnik in pisatelj, ki že dobro desetletje živi in dela v ZDA. FOTO: researchgate.net

»Nagrada mi pomeni zelo veliko in je pomembno priznanje za celotno ekipo. Zgodbo sem napisal pred leti v angleščini, in sicer kot darilo za svakinjo Shelley. Pri rosnih petdesetih, ko je bila že nekajkrat babica, se je vrnila v šolo, zaključila izobraževanje in postala knjižničarka za otroke. S tem je pokazala veliko poguma in navdih za Sofijo sem deloma našel v njej. Prav tako sem v zgodbo želel vplesti tudi tradicionalni slovenski element, ki je Američanom skoraj neznan, a hkrati predstavlja nezanemarljiv del mojega otroštva – pručko,« je povedal avtor besedila Rok Tkavc.

Sabina Šinko, lutkarica in slikarka FOTO: Ivan Gerenčer

»Nagrada je velika pika na i za Pručko, kjer se je vse poklopilo, moja ljubezen do ilustracije, čas, ki je počasi tekel leta 2021 in sem lahko risala brez pritiska, krasna zgodba in seveda tudi to, da sem tudi jaz nekoč bila Sofija. Za vse deklice in fantke, ki si želijo kužka: ne obupajte, meni se je ta želja petkratno uresničila,« je dejala ilustratorka Sabina Šinko.

Nagrada nosi ime Kristine Brenkove (1911–2009), urednice in pisateljice, pionirke otroške in mladinske književnosti pri nas. FOTO: Mladinska knjiga