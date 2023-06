Če bi jo srečali na cesti, nemara ne bi nikoli uganili, da je ta do popolnosti urejena gospa pri 49 letih srce in duša ene najbolj vidnih humanitarnih organizacij našega prostora. Z društvom, po katerem je prevzela ime, že od leta 2014 pomaga otrokom in družinam na robu družbe; ne le z organizacijo dogodkov in zbiranjem denarja, ampak tudi tako, da se z njimi pogovarja, jih objema. Prav to dvoje, objem in pogovor, sta tisto, kar vsak otrok najbolj potrebuje, je prepričana mama treh. Nataša Olimpiki. FOTO: osebni arhiv Humanitarno društvo Olimpiki je že od samega začetka tesno povezano s špor...