Olimpijske igre, paleta narodov

Poletne olimpijske igre 2024 v Parizu so 33. olimpijada moderne dobe. V slovenščini beseda olimpijada (iz grščine olympias) nima pomena 'obdobje med dvojimi olimpijskimi igrami' kot v francoščini, angleščini, nemščini, ampak je enobesedni izraz za ta praznik športa. Prireditev prežema prizadevanje za povezovanje športa, kulture in vzgoje za način življenja, ki bi temeljil na veselju, izvirajočem iz napora, na dobrem zgledu in na spoštovanju osnovnih etičnih načel, piše na strani Olimpijskega komiteja Slovenije. Prispeva k boljšemu in mirnejšemu svetu brez diskriminacije in v olimpijskem duhu, kar je mogoče doseči le z medsebojnim razumevanjem, solidarnostjo, prijateljstvom, ferplejem. Ta življenjska filozofija je olimpizem. Z besedo olimpizem označujemo tudi vse, kar se nanaša na olimpijske tekmovalce ali igre, denimo razstave, obstaja pa tudi rubrika v medijih, kot kronika.

Povejmo, da je ferplej, v pomenu 'pravilni odnosi do soigralcev', zabeležen v Slovenskem pravopisu kot športni izraz in je popolnoma nezaznamovan, ko ga uporabljamo v športnem kontekstu. V kateri koli drugi temi pa je označen s kvalifikatorjem publicistično, denimo: ferplej med političnimi strankami, v pomenu 'pošteno ravnanje'.

Na igrah tekmuje 10.500 športnikov in 206 nacionalnih olimpijskih komitejev. Poglejmo si nekaj držav in kako se reče njihovim prebivalcem.

Tudi Slovenci so v Parizu. FOTO: Albert Gea/REUTERS

Nekoč smo slišali izraz Ivorci, komentator je tako označil prebivalce Slonokoščene obale. Kar ni pravilno, ker je tvorjeno iz angleškega imena te afriške države, Ivory Coast, francosko je Côte d'Ivorie, pravilno pa je – le kako? ePravopis pravi Slonokoščenoobalci, a ta izraz ni živ, tako da se je morda bolje zanesti na opisno različico: prebivalci Slonokoščene obale. Tako niso v široki rabi niti Bangladeševci, kot narekuje pravopis, saj večkrat zasedimo državljane Bangladeša, pa celo Bangladešce. Z dodatkom besede prebivalci je bolj običajno tvoriti tudi tiste s Salomonovih otokov (po ePravopisu so Salomonci, pridevnik pa je salamonovootoški), s Cookovega otočja (v priročnikih je samo pridevnik, cookovootoški), z Marshallovih otokov (Marshallovci, marshalovootoški), z Zelenortskih otokov (Zelenortčani, zelenortski).

Severnokorejci, Srednjeafričani, Vzhodnotimorci in Južnoafričani so vedno pisani skupaj, skupaj ali narazen pa so lahko Južni Sudanci in Južnokorejci. Pri Makedoncih Severni kar odpade, so samo Makedonci, razen pridevnik severnomakedonski je redno v rabi. Našli smo jih še nekaj, ki ostanejo brez pridevnika: Papuanci, Bissauci (bisavski), Dominikanci (na Dominiki pa živijo Dominičani), Burkinci (tudi Burkinafasci).

Kaj bi rekli, kdo pa so prebivalci Tuvaluja, Vanuatuja, Džibutija, Esvatinija, Nuruja, Ameriških oziroma Britanskih Deviških otokov, Antigve in Barbude, Svetega Krištofa in Nevisa?

