Okrepite svoje odnose

Starejši smo, manj časa imamo. Saj veste, da pravijo, da imajo celo upokojenci najmanj časa. A pri njih se ta čas pogosto prevesi nazaj v opravke, pri nekaterih v druženje, in dnevi so zapolnjeni. A druženje ne pomeni vedno kakovostnih odnosov, ki jih potrebujemo za dobro duševno zdravje.

Ne le mladost

Marsikdo vam bo povedal, da so najtesnejši odnosi, ki jih zgradimo v otroštvu in mladostništvu. V zgodnjih dvajsetih se spletajo vezi ob prvem vstopu v odraslost. Pozneje težko navežemo tesne, močne stike. Imeti vezi, zakoreninjene v spominu in skupni zgodovini, je darilo. Glede na to, kako pomembni sta povezanost in pripadnost za naše dobro počutje, zlasti ko se staramo, moramo vsi gojiti tesna prijateljstva in odnose. Kar je po eni strani lahko, a po drugi težko.

Krepite svoje vezi

Vsak dan vsaj 15 minut posvetite povezovanju z nekom, za kogar vam je mar. Nekaterim je dovolj partner ali sorojenec, drugi potrebujejo prijatelje. Ugotovite, kaj potrebujete vi. Potem svoj čas posvetite tistim, ki so za vas pomembni.

Ko to storite, se popolnoma osredotočita drug na drugega in odstranita motnje med interakcijo.

Pomembno je tudi sprejeti samoto, saj nekateri strokovnjaki pravijo, da je prvi korak h gradnji močnejših vezi z drugimi prav to, da zgradimo močnejšo vez s seboj.

Ne pozabite na to, kako pomembno je služenje – v smislu dajanja, delanja nečesa, s čimer izkoriščamo svoje darove ali sposobnosti, da pomagamo skupnosti ali za nas pomembnemu cilju. Pri tem doživljamo obliko človeške povezanosti, ki nas spominja na to, da imamo vrednost in smisel ter namen v življenju.

Ustvarjanje navad s temi štirimi strategijami nam omogoča, da ozdravimo lastne družbene svetove; ustvarja rituale, ki se nam pomagajo kakovostno starati.

Zdravi odnosi morajo temeljiti na spoštovanju, komunikaciji, mejah, poštenosti, zaupanju.

Kaj še lahko storite?

1. Spoznajte sebe. Vzemite si čas, da se cenite in stopite v stik s svojimi čustvi, da se boste lahko jasno in učinkoviteje izrazili. Če ne znate uravnavati svojih čustev in jih zdravo izražati, lahko to negativno vpliva na vaše duše vno počutje.

2. Zdravih odnosov ne najdemo, ampak jih zgradimo. Zdrav odnos zahteva predanost in pripravljenost, da se prilagodita potrebam drug drugega.

3. Postavite in spoštujte meje. Pri postavljanju meja ne gre samo za to, česa si ne želite ali kaj vam ni všeč v odnosih, ampak tudi za to, da ljudem okoli sebe daste vedeti, kaj cenite. Naj ljudje vedo, kje so vaše meje; na primer spoštovanje vašega časa. S tem lahko zmanjšate pritisk na vajin odnos.

4. Govorite in poslušajte. V vseh odnosih so nesoglasja. Pomembno je, kako se pogovarjata in poslušata drug drugega. Poslušajte, da bi razumeli, namesto da bi poslušali, da bi odgovorili. Ne bojte se izraziti svojih čustev ali ranljivosti z ljudmi, ki jim zaupate.

5. Opustite nadzor. Velik del življenja je povezan s tem, kako se odzivamo na svoje izkušnje in interakcije. Zavedanje, da lahko zares nadzorujete samo to, kar počnete vi, in ​​ne, kaj počne kdo drug, vam bo prihranilo čas in stres.

6. Razmišljajte in se učite. Če svoja čustva izražate na zdrav način, se lahko na druge ljudi odzovete na zdrav način. Jeza na nekoga pogosto izvira iz prizadetosti in razburjenosti. Če lahko to prepoznate, lahko komunicirate in zgradite boljše odnose z drugimi.

Obvladovanje konfliktov

Odnosi niso vedno lahki in včasih se boste srečali s konflikti. Zaradi težkih pogovorov se morda počutimo neprijetno, vendar je pomembno, da se o teh stvareh lahko pogovarjate s prijatelji, družino in partnerjem, saj lahko to dolgoročno celo okrepi vaš odnos.Dober začetek je, da drugo osebo vnaprej obvestite, da želite govoriti. Pomaga, če imata oba čas za pripravo. Če začnete govoriti in vas neki komentar vznemiri, poskusite narediti premor, začasno ustavite pogovor in se vrnite, ko se boste počutili pripravljeni. Sprejemljivo je, da rečete ne, ko vam ni prijetno, in odidete, če se vam odnos ne zdi pravi, spoštljiv ali zdrav.

Za težke pogovore je stavke dobro začeti takole: Ko rečeš ____, se počutim ____. Mislim, da imava različne poglede na ____. Rad bi slišal/a tvoje stališče. Ali se lahko pogovoriva o ____? Želim slišati tvoje občutke o tem in deliti svoje.

Če je odnos pravi in ste za osebo na drugi strani pomembni, običajno ničesar, s čimer vas prizadene, ne dela nalašč. Zato je tudi obtoževanje brezpredmetno.