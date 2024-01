Smrtonosna bolezen spet razsaja po Evropi. Ogrožena je tudi Slovenija

Afriška prašičja kuga, smrtonosna bolezen, ki prizadene tako domače kot divje prašiče, spet razsaja po Evropi. Poleti se je nevarno približala Sloveniji, potem ko so na Hrvaškem, na območju občine Rakovica v Karlovški županiji, le kakih 20 kilometrov od slovenske meje, potrdili okužbo pri povoženi divji svinji. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je tedaj spet opozorila na dosledno izvajanje biovarnostnih ukrepov in lovce pozvala, naj se ne odpravljajo na lov na drugo divjad na območje z omejitvami, saj to pomeni veliko tveganje za vnos bolezni v Slovenijo. Ker...