Odločni vodje

Ko enkrat izračunate svojo numerološko karto in poznate število svoje življenjske poti, lahko to uporabite za boljše razumevanje svoje osebnosti, svojih prednosti in slabosti.

Izračunajte število svoje življenjske poti

Število vaše življenjske poti je primerljivo z vašim znamenjem v astrologiji. Ne daje vam ravno popolne slike, kot jo bo celotno numerološko branje, vendar pa vam daje dobro predstavo o splošnih temah in smereh vašega življenja, tako da ga lahko uporabite kot pomoč pri vodenju. Dobra novica je, da ga je zelo enostavno izračunati. Če je vaš rojstni dan 17. februar 1959, boste začeli tako, da zapišete svoj polni datum rojstva, vključno s polno letnico. Seštejte vsako od številk in jih seštevajte, dokler ne dobite enomestne številke življenjske poti med ena in devet. 17. februar 1959 (ali 17. 2. 1959) vam tako da: 1+7+2+1+9+5+9=34. Od tam je 3+4=7. Ta rojstni dan ima številko življenjske poti 7.

Ključne lastnosti

1. Neodvisnost

Najverjetneje ste rojeni vodja in nekdo, ki rad začenja nove stvari, pravijo jim tudi neodvisni voditelji sveta. Njihova usoda je, da postanejo samozavestni in neodvisni na vseh področjih svojega življenja.

2. Edinstvenost

Tisti s številom 1 so neverjetno edinstveni, zahvaljujoč svojemu svobodomiselnemu umu in neodvisnemu duhu. Vendar se lahko zaradi svoje edinstvenosti počutijo izolirane. Dvom vase lahko predstavlja vašega največjega nasprotnika, pomembno je namreč, da sprejmete svojo edinstveno naravo in se naučite zaupati vase. Lahko se počutite precej drugačni, najti morate samozavest in pogum, da greste po manj uhojeni poti, in se naučite sprejeti svojo individualnost.

3. Odločnost

To je življenjska pot, ki je neverjetno samomotivirana in odločena, da stvari opravi. Ti ljudje so proaktivni in predstavljajo pobudnike, inovatorje in vizionarje naše družbe. Imajo željo, da postanejo številka ena v vsem, kar počnejo.

4. Kreativnost

Poleg tega, da so edinstveni in neodvisni, so ljudje na življenjski poti številka 1 tudi izvirni misleci z ustvarjalnim umom. Vendar so samomotivirani voditelji, ki raje vodijo ali delajo sami.

5. Vizionarstvo

Zadnja opazna ključna lastnost življenjske poti 1 je, da so vizionarji. Res so edinstveni in drugačni, tako kot to, kar ponujajo svetu. V življenje stopajo, da bi ustvarili gibanja in premike v naši kulturi, tako da s svetom delijo svojo edinstveno, ustvarjalno perspektivo. Svet lahko dejansko popeljejo nekam, kjer ima še veliko za raziskati.

Zvezdniki s številom 1: Martin Luther King ml. George Clooney Alanis Morissette Kate Winslet Steve Jobs Gwyneth Paltrow Princ Harry

Kariera

Kar zadeva kariero, so ljudje na življenjski poti 1 primerni za dela, kjer lahko delajo sami (ali so vsaj glavni), kot je neodvisni izvajalec, lastnik podjetja ali življenjski coach. Z njihovim samomotiviranim pristopom in vodstvenimi sposobnostmi, vizionarskimi idejami in ustvarjalno močjo se znajdejo tudi v prodaji, trženju in oglaševanju, kot pisatelji, oblikovalci ali inženirji, celo motivacijski govorniki. Prepričljivi so kot politiki, nepremičninarji v vseh pogledih, medijski strokovnjaki in finančni svetovalci ter kreativni direktorji.

Prednosti: Ciljno usmerjen Samomotiviran Neodvisen Vodstvene sposobnosti Edinstven Ustvarjalen Izviren mislec Inovativen Slabosti: Dvom vase Lahko je malomaren do drugih Lahko je osoren ali agresiven Preveč dominanten Strah pred neuspehom

Odnosi

Morda so neodvisni, a tudi strastni in karizmatični, zato ne bodo imeli težav s spogledovanjem ali delanjem prvega koraka. Vedeli boste, ali ste pritegnili njihovo pozornost, saj niso tisti, ki bi ljudem govorili stvari samo zato, ker mislijo, da nekaj želijo slišati. Vendar pa je pot do predane zveze lahko dolga, saj je ta življenjska pot veliko bolj obremenjena z lastnimi cilji in ambicijami.

Ko pa se počutijo dobro glede tega, kje so, in so sledili svojim ciljem, postanejo zvesti in pozorni partnerji. Najbolje se razumejo s števili 1, 2 in 5, najslabše pa s 4 in 6.