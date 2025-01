Odkrijte odtenek svoje duše

Na avro vplivata naše razpoloženje in čustveno stanje (in včasih stanje drugih), njene različne barve pa so povezane z različnimi lastnostmi in čustvi. Avra je običajno kombinacija barv, pri čemer je ena bolj dominantna. In medtem ko se lahko nenehno premika in spreminja, ima veliko ljudi eno barvo, ki se dosledno pojavlja.

Kako jo prebrati?

Če ne spadate med tiste, ki avro vidijo, se verjetno sprašujete, kako lahko ugotovite, kakšne barve je vaša. Obstajajo kraji, kjer lahko fotografirate svojo avro, vam jo preberejo.

Če želite preizkusiti svoje vizualne sposobnosti, poglejte del svojega telesa ali podrgnite roke skupaj, jih počasi razmaknite in preverite, ali se pojavijo barve. Bolj ko boste to vadili, bolje boste videli energijsko polje okoli svojega telesa.

Kako jo videti pri drugih?

Tukaj veljajo ista načela kot zgoraj: če želite videti avro nekoga drugega, najprej vedite, da boste morali malo strmeti vanj. Zadržite svoj pogled na osebi, dokler ne zagledate sijaja okoli njihovega telesa in ali je določene barve. V resnici je zelo preprosto, čeprav vsi ne morejo videti avre tako jasno.

Kaj pripoveduje vaša niansa

Rdeča

Vsaka od sedmih čaker je povezana tudi z barvo, zato razumevanje tega spektra pomaga pri dešifriranju avre. Na primer, rdeča se nanaša na korensko čakro, in če vidite precejšnjo količino rdeče, to pomeni, da je vaša korenska čakra stabilna in neblokirana. Če imate rdečo barvo v avri, ste verjetno energična in ognjevita oseba. Kaže na nekoga, ki hitro pretvarja misli v dejanja in ne bere navodil za uporabo.

Oranžna

Oranžna avra je povezana s sakralno čakro, ki se ukvarja z ustvarjalnostjo in spolno energijo. Nakazuje lahko tekočo ustvarjalno energijo. Če se pojavi v vaši avri, to lahko pomeni, da se učite lekcije iz izkušenj in ne teorije in se morate stvari pogosto naučiti na težji način.

Rumena

Kot ste morda uganili, rumena pomeni nekoga, ki je sončen in karizmatičen. Morda ima tudi magnetno osebnost, ki privlači veliko različnih ljudi. Rumena je barva čakre solarnega pleksusa, ki se ukvarja z vašo identiteto in samozavestjo. Torej je dober znak, da se počutite samozavestni in opolnomočeni.

Zelena

Zelena je povezana s srčno čakro, zato se nanaša na srčne zadeve: ljubezen do sebe in drugih, sočutje in odpuščanje. Če jo imate v avri, verjetno obožujete glasbo, naravo in nevezanost. Ker kaže na posebno odprto srce, je tak človek nagnjen k temu, da nanj zlahka vpliva okolje ali drugi ljudje, zaradi česar so meje zanj pomembne.

Roza

Če je v vaši avri rožnata (druga barva poleg zelene, povezana s srčno čakro), verjetno živite iz srca. Ste prijazni, skrbni in ljubeči. Podobno kot zelena je znak, da je vaša srčna čakra odprta in dojemljiva. Slavite svojo prijazno in sočutno naravo, vendar ne pozabite na potrebo po mejah.

Modra

Modra je znak močnega uma, ki pa je morda malo v oblakih. Tisti z veliko modrega v svoji avri delujejo bolj v mentalnih sferah in se morajo opomniti, da se prizemljijo. Lahko so tudi zelo pronicljivi. Modra je barva grlene čakre, ki vlada izražanju in resnici. Če je vaša grlena čakra čista in tekoča, bi modra v vaši avri pomenila zunanji izraz vpogledov, ki jih imate v sebi.

Vijolična

Vijolične avre pritegnejo veliko pozornosti, ker je to barva, povezana z močno intuicijo in občutljivostjo ter veliko mentalno globino. To je barva čakre tretjega očesa, ki se ukvarja z intuicijo. Če jo imate v avri, imate morda nekaj psihičnih, empatičnih ali intuitivnih sposobnosti.

Indigo

Pogosto kaže na zelo občutljivo in empatično osebo, ki absorbira misli, občutke, čustva in travme drugih. In temnejša ko je indigo avra, bolj občutljiva je oseba. Temnejši odtenki tudi kažejo na nasičenost te sposobnosti in preobremenitev energije drugih v sebi.

Bela

Malo redkeje je opaziti koncentracijo bele barve v avri. Če pa že, je znak zelo hitrega uma ter nagnjenosti k perfekcionizmu in nervozni energiji. Bela je povezana s kronsko čakro, ki nas povezuje z univerzalno energijo in enostjo. Videti jo v svoji avri bi pomenilo, da imate močan občutek povezanosti z nečim, kar je večje od vas samih.

Črna

Če so na vaši avri črna ali posebno temna področja, to dejansko ni barva vaše avre, ampak prej znak, da je del vas izčrpan ali utrujen. V tem primeru si vzemite nekaj časa, da prizemljite, ozdravite in uravnovesite svojo energijsko raven, da se nekoliko osvetlite in spravite svoje energijsko polje (in čakre) nazaj v ravnovesje.

Mavrica

Majhna možnost, da imate mavrično avro, ki prikazuje več kot dve barvi, je znak, da greste skozi zelo naporno obdobje ali da ste sredi spremembe. Morda se počutite zelo polni energije in samozavesti, ko vaša avra oddaja mavrične vibracije, zato to izkoristite tako, da greste ven, spoznate nove ljudi in počnete nove stvari. Na drugi strani medalje lahko ta preobremenjena energija povzroči izgorelost, zato si vzemite čas tudi za sprostitev.