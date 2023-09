Novi Samsungov fold se končno zapira simetrično

​Samsung je z novo generacijo velikega telefona s prepogljivim zaslonom galaxy Z fold 5 popravil še zadnjo malenkost, ki je »mučila« prejšnji fold. Novi izpopolnjeni pregibni mehanizem telefonu končno omogoča, da se zloži popolnoma simetrično, česar prejšnji modeli še niso znali in je na enem delu zloženega telefona zijala odprtina. Zdaj tega ni več in Z fold 5 je videti še toliko bolj elegantno tudi v zloženem stanju.

Eleganten videz

Novi fold je še malo lažji, a vseeno ne gre za kompakten telefon. FOTO: Staš Ivanc

Vizualno telefon ni doživel neke revolucije, če k temu ne štejemo simetričnega zlaganja. Robovi so ravni in hkrati malce zaobljeni. Dimenzije so skoraj iste kot pri predhodniku, je pa malce shujšal in zdaj ena stranica v debelino meri le 6,1 mm, ko je zložen, pa 13,4 mm, kar je 2,4 mm manj kot prej. Izgubil je 10 gramov, tako da zdaj tehta 253 gramov. Glavni amoled zaslon še naprej meri 19,3 cm (7,6 palca) po diagonali in ima 1812 x 2176 točk, prednji zaslon pa ima enake dimenzije – 15,7 cm (6,2 palca) in 904 x 2316 pik. Ogrodje je iz ojačanega aluminija, telefon je obdan z okrepljenim steklom. Notranji glavni zaslon je zaščiten s posebno folijo, tipkanje, tapkanje in vlečenje potez po njem je brezhibno. Tudi slika je odlična, kot smo pri Samsungu že dolgo vajeni.

Večopravilnost

Glavni zaslon je prijetno velik, na njem imamo lahko odprtih več aplikacij hkrati. FOTO: Staš Ivanc

Samsungovi foldi so že od vsega začetka namenjeni zahtevnejšim uporabnikom z debelejšo denarnico in ljubeznijo do tehnoloških igračk. Veliki glavni zaslon jim ponuja možnost prave večopravilnosti z več odprtimi okni naenkrat; na enem imajo, denimo, lahko odprt urejevalnik besedila, na drugem pa elektronsko pošto in brskalnik. Poleg tega si lahko omislijo Samsungovo pisano S pen, s katerim se lahko še enostavneje dela skice, zapiske in beležke. Seveda je treba pisalo po uporabi nekam pospraviti, zato pri Samsungu ponujajo poseben tanek ovitek za novi fold, kamor lahko vtaknemo še S pen. Za ovitek s pisalom se bo treba posloviti še od dodatnega stotaka, tako da nas bo nakup novega folda s takšnim ovitkom prišel kar okrogla dva tisočaka.

Galaxy Z fold 5 lahko uporabljamo s pisalom S pen.

Odlična kamera

Ledeno modra hrbtna stran s trooko kamero. FOTO: Staš Ivanc

Pri kamerah ni novosti, čeprav to v resnici ni nič slabega. Samsungovi inženirji so ostali zvesti preverjenemu naboru kamer, in tako je tudi Z fold 5 opremljen z glavno širokokotno kamero s 50 milijoni slikovnih točk, telefoto kamero z 10 MP in s trikratno optično povečavo ter ultra širokokotno kamero z 12 MP, ki je edina brez samodejnega ostrenja in optične stabilizacije slike. Selfie kameri sta dve: zunanja z 10 MP, ki zna snemati video v ultra visoki ločljivosti 4K, in notranja s 4 MP, ki pa ima to »prednost«, da je skrita pod zaslonom. Še najbolje je selfieje delati z glavnim naborom kamer, le telefon mora biti razprt. Držanje telefona v roki in proženje kamere je sicer malce štorasto, a kakovost fotografij je neprimerno boljša. Odsvetujemo pa snemanje selfie videov z razprtim aparatom, saj nam bo slej ko prej padel iz rok.

Super procesor

Druga novost je skrita očem, in sicer je to trenutno najhitrejši androidni procesor snapdragon 8 gen 2, ki je v osnovni različici sparjen z 12 GB rama in 256 GB shrambe. Verjetno ni treba govoriti, da leti kot sneta sekira. Zvočnika sta dva, čitalnik prstnih odtisov je že standardno skrit v tipki za vklop/izklop telefona. Telefon je vodoodporen, na prah pa ne; voda lahko odteče iz tečajev, prah pa ne gre ven. Baterija s kapaciteto 4400 mAh bo zdržala ves dan, polni pa se z največjo močjo 25 W, kar pomeni, da se v pol ure napolni do polovice. Samsungov fold je našel svoje mesto na trgu, kar dokazujejo prodajne številke, zdaj pa ima tudi simetričen videz.