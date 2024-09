Novi playstationov Astro Bot prinaša zabavo za vso družino

Astro se je vrnil! Prikupni robotek mora v novi platformski igri rešiti svoje prijatelje, potem ko njegovo vesoljsko ladjo, ki spominja na aktualno Sonyjevo gamersko konzolo playstation 5, napade zeleni vesoljec Space Bully Nebulax in ji ukrade glavni procesor, zaradi česar ladja eksplodira, njeni deli so raztreseni po vesolju, roboti pa obtičijo na drugih planetih. Ko Astro pride k sebi, se loti zahtevne naloge reševanja svojih prijateljev.

V igri uporabljamo vrsto novih in norih orodij in pripomočkov.

Že znani in novi prijemi

Skoči, potegni in zmagaj. FOTO: Staš Ivanc

Igra ima 80 stopenj, ki so razdeljene na šest galaksij in 50 planetov. Glavne stopnje zgodbe, imenovane »igrive«, so enostavne ali srednje težke, medtem ko so izbirne oziroma »kompleksne« stopnje precej bolj zahtevne in od igralca zahtevajo več spretnosti. Astrovo osnovno gibanje je enako kot pri prejšnjih igrah, pri čemer zna skakati, lebdeti, udarjati in izvajati vrteče napade, po novem pa zna (spet) plavati pod vodo. Poleg tega lahko občasno pridobi 15 novih pripomočkov oziroma orožij, ki mu olajšajo tako bojevanje kot premikanje po prostoru. Med igro pobiramo kovance in bolj ali manj skrite predmete, pri čemer nam lahko pomaga »najeti« ptič, ki zasveti, ko smo blizu nečesa skritega. V igri tako ne rešujemo le svojih prijateljev, ampak spoznavamo 30-letno zgodovino Sonyjevih konzol, saj se v njej pojavi okoli 150 likov iz playstationovskih iger, kot so Spike iz platformščine Ape Escape, Ellie in Joel iz postapokaliptične pustolovščine The Last of Us, Kratos iz serije God of War ali pa Nathan Drake iz pustolovščin Uncharted.

Daljša, še bolj dodelana in preprosto zabavna platformska igra.

Izkoriščanje dual sensa

Letimo s plovilom, ki je videti kot dual sense s krili. FOTO: Staš Ivanc

Astro Bot s pridom izkorišča Playstationov napredni kontroler dual sense: dejansko je bila prejšnja igra Astro's Playroom prednaložena na PS5 kot demonstracijska igrica za prikaz dual sensovih sposobnosti (prva igra Astro Bot rescue Mission je bila namenjena Playstationovim očalom za navidezno resničnost). Dual sense tako uporabljamo ne le na klasični način s premikanjem igralnih paličic in pritiskanjem gumbov, ampak tudi s premiki celotnega kontrolerja gor in dol, levo in desno, rotiranjem, drsanjem s prstom po drsni ploščici ali pihanjem v mikrofon. Razvijalska ekipa studia Team Asobi si je res dala duška s kreativnimi idejami.

Astro Bot do konca izkorišča vse sposobnosti kontrolerja dual sense.

Res luštkana igra

Nova okolja in novi sovražniki ter pomočniki FOTO: Staš Ivanc

»Kok je kjut!« je vzkliknila naša srednješolka, ko je prvič preizkusila novega Astro Bota, potem ko je pred časom že obrnila Astro's Playroom. In res, tudi grafična podoba igre je nadgrajena in bolj dodelana ter vsebuje različna prizorišča ter nove in nove načine boja in premikanja skozi stopnje. Prikupni pa niso samo sami liki, ampak tudi glasba, ki je zelo podobna tisti iz prejšnjih iger, kar ni čudno, saj so zanjo spet najeli škotskega skladatelja Kennetha Younga. Dejansko je cela igra dodelana do konca in dovolj dolga, da upraviči dejstvo, da je zanjo treba odšteti poštenih 69,99 evra (ponekod se jo najde tudi za dobrega desetaka ceneje).

Astro Bota bi morda lahko opisali kot Nintendovega Super Maria v Playstationovem okolju.

V Astro Botu se bodo takoj znašli tisti, ki so preigrali Astro's Playroom, ki je bil prednaložen na vseh playstationih 5, igra pa ne bo povzročala preglavic niti novim igralcem, saj se skozi igro učimo novih in novih trikov, stopnje pa postajajo vedno bolj zaguljene, a vseeno ne preveč. Človek se rad vrne v igro, tudi ko se prvič prebije skoznjo. Zabava za vso družino.