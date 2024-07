Novi irobotek je resnično ultimativni hišni pomočnik

Ameriški iRobot je upravičeno prvo ime med proizvajalci robotskih sesalnikov, ki kljub poplavi cenejših kitajskih izdelkov še vedno obvladuje slabo polovico svetovnega trga robosesov, pri čemer ne smemo pozabiti, da gre za naprave višjega cenovnega razreda. Na kratko: roombe so drage, ampak dobre.

Vse v enem

Polnilno-praznilna postaja FOTO: Staš Ivanc

Takšen je tudi novi model s samega vrha iRobotove ponudbe: kombinirani sesalnik in pomivalnik tal, imenovan roomba combo j9+ z uradno oznako c975840, ki tam ni kar tako, saj v primerjavi z običajnim modelom roomba j9+ prinaša pomembno in še kako praktično novost. Polnilo-praznilna postaja ima namreč poleg sesalne vrečke, kamor spravlja prah in drobne smeti, tudi lasten rezervoar za vodo, kar pomeni, da robotka ni treba več odpirati, ko se mu izprazni rezervoarček za vodo, in natakati vode, ampak se sam odpelje do postaje, tam natoči vodo in se vrne na delo. Rezervoar v postaji naj bi ob normalni uporabi zadostoval za mesec pomivanja tal, medtem ko naj bi se vrečka za prah napolnila v dveh mesecih, baterija pa naj bi v samodejnem načinu zmogla do dve uri delovanja.

Rezervoar z vodo si gre sam napolnit.

Učinkovito sesanje

Zgoraj je rezervoar z vodo, spodaj vrečka za prah. FOTO: Staš Ivanc

Moram priznati, da me je tale roomba combo j9+, ki je v naši družini in aplikaciji dobil ime Fru, kar navdušil. Postajo z robotom postaviš na primerno mesto, ga priklopiš na elektriko, povežeš z zelo uporabno in pregledno aplikacijo (žal ni v slovenščini), napolniš rezervoar, počakaš, da si napolni baterijo, in ga spustiš v akcijo. Ob prvem zagonu gre robotek najprej raziskat okolico, pri čemer seveda že sesa prah. V aplikaciji se izriše zemljevid, na katerem aplikacija sama precej dobro ugotovi, za katere prostore gre. Na tlorisu lahko tudi sami določamo cone sesanja in robotka pošljemo na točno določeno mesto, kjer je treba posesati. Pri iRobotu pravijo, da je robotek dovolj pameten, da sam ugotovi, kje mora dodatno posesati, saj ima morje senzorjev. Denimo, če naleti na oviro, ki je ne zna premagati, v aplikacijo pošlje fotografijo in prosi za nasvet.

Aplikacija je zelo praktična in pregledna.

Veselo pomivanje

Bleščeče pomita tla FOTO: Staš Ivanc

Poleg običajnega sesanja Fru obvlada tudi pomivanje tal: oboje počne hkrati. Sprednji del robota sesa prah, zadnji del, kjer je roka s krpo, ki se elegantno spusti na tla, pa pomiva. Pred seboj odlično zaznava ovire, ko pa pride do preproge ali kakšne druge mehke talne obloge, samodejno umakne roko s krpo in samo posesa. Ko konča delo, se vrne na postajo, izprazni posodo s smetmi in se gre polnit. Luštno je tudi gledati, ko mu naročiš, naj si natoči vodo: počasi zleze iz postaje, se obrne za 180 stopinj in zleze nazaj, nakar slišimo mašinerijo, kako pretaka vodo v robotka. Preprosto kot pasulj. No, krpo za pomivanje je seveda treba še vedno ročno odstraniti z robotka in jo sprati.

Baterija naj bi zmogla do dve uri delovanja.

V bistvu je edina Frujeva slabost njegova cena, ki znaša krepkih 1179 evrov (pri čemer je na uradni strani znižana s 1399 evrov). A kdor bo hotel najboljše in najbolj praktično, bo pač vzel tegale.