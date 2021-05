Nova burbonka bo nova gorica

Velikih nihanj polno spomladansko vreme z aprilsko pozebo ter sunkovitim izmenjavanjem poletne vročine in večdnevnih nalivov sadjarjem, vrtnarjem in vrtičkarjem ni bilo naklonjeno. Prizaneslo ni niti zgodovinskim vrtnicam burbonkam, čeprav ima vrt frančiškanskega samostana na Kostanjevici nad obema Goricama, kjer jih gojijo, idealno zavetno lego. Katja Kogej je predsednica Goriškega društva ljubiteljev vrtnic.Tudi požrtvovalni prostovoljci, člani Goriškega društva ljubiteljev vrtnic s strokovnjakoma Edijem Proštom in Katjo Kogej na čelu, so pred naravo ostali nemočni. Večina vrtnic se je razc...