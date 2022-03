Izčrpanost, zaspanost, brezvoljnost, večja občutljivost za vremenske razmere, nihanje razpoloženja, nemir, razdražljivost, tudi omotičnost, glavobol in bolečine v sklepih so znaki sezonske tegobe, ki jo poznamo kot spomladansko utrujenost. Preprosto povedano, je stanje brez energije, največkrat se pojavi marca in aprila. Telo za prilagoditev potrebuje čas »Spomladanska utrujenost v resnici obstaja, ni le izgovor,« dvome takoj razblini mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije, in pojasni, da težava seveda ne doleti vseh. »Spoml...