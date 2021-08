Nejasna usoda dveh risov

Od osmerice risjih samcev, ki so jih v okviru projekta Life Lynx doslej izpustili na območju Dinaridov pri nas in na Hrvaškem, se je četverica že ustalila oziroma uspešno vzpostavila svoj teritorij, preostali pa še ne. Za dvema se je izgubila vsaka sled, tako da sta ali poginila ali pa se uspešno izogibata nastavljenim gozdnim kameram. To je glavni del nedavno objavljenega poročila skupine Life Lynx o stanju novodoseljenih risov v Dinaridih. ​Med četverico najuspešnejših prednjači samec Goru, ki je bil ob ujetju v Romuniji star pet let, težak 22 kilogramov, v Loškem Potoku pa izpuščen maja 20...