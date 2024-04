Ne priznajo, da je Dončić najboljši

Severnoameriška poklicna košarkarska liga NBA se je prevesila v končnico. Tisti pravi poznavalci košarke so prepričani, da je redni del lige bolj cirkus, resna košarka pa se igra v končnici. Bi jim pritrdili, pa v isti sapi pripomnili, da se je treba izkazati tudi v tem rednem delu, kjer vsaka od ekip odigra 82 tekem. Po rednem delu napoči čas, ko se delijo individualne lovorike. Med vsemi je najbolj čislana in spoštovana nagrada za najkoristnejšega igralca rednega dela. Podeljujejo jo od leta 1956, lani jo je prejel Joel Embiid, član Philadelphie, kar šestkrat je pristala v rokah legendarnega asa Kareema Abdula-Jabbarja.

Jokić v prednosti

Na stavnicah je prvi favorit za osvojitev naslova MVP Nikola Jokić, najkoristnejši igralec iz sezon 2020/21 in 2021/22. Srb je lani osvojil naslov z Denver Nuggets, to sezono pa je ob 57 zmagah svoje ekipe v povprečju dosegal 26,4 točke, 12,4 skoka in 9 podaj na tekmo. Srbski center bi moral po mnenju mnogih že lani prejeti tretji zaporedni naziv MVP, pravkar minulo sezono lige NBA pa je začel s slovesom prvaka in vseskozi vzdrževal visoko raven igre.

Luki Dončiću se ob pogledu na lestvice spletne strani NBA obeta boj za drugo mesto s kanadskim zvezdnikom Shaijem Gilgeousom-Alexandrom (Oklahoma City Thunder), a je v zadnjih tednih več novinarjev, ki imajo možnost sodelovanja v glasovanju, spremenilo svoje stališče in Dončića postavilo bodisi na vrh bodisi na drugo mesto. V zadnjih petih letih je Amerika ostala brez te nagrade! V letih 2019 in 2020 je bil najboljši Grk Giannis Antetokounmpo, potem dvakrat Srb Nikola Jokić, lani Kamerunec Joel Embiid. Teh pet sezon je tudi najdaljša serija, ko lovorike ni prejel ameriški košarkar. Pred leti, točneje v sezonah 2004/05, 2005/06 in 2006/07, je bil Kanadčan Steve Nash dvakrat najboljši, enkrat pa Nemec Dirk Nowitzki. Tudi letos kaže, da lahko domačini le sanjajo, mesta za najboljše so že lep čas rezervirana za preostanek sveta.

Statistika pove vse

V tej sezoni je nase še kako opozoril naš 25-letni as Dallasa Luka Dončić, za katerim je najboljša sezona v karieri. Končuje svojo šesto sezono pri ekipi Dallas Mavericks, v kateri je zaigral na 70 tekmah in v povprečju dosegal 33,9 točke, 9,2 skoka in 9,8 podaje. Iz igre je zadeval s kar 48,7-odstotno natančnostjo. Drastično je popravil tudi met za tri točke – s prejšnjih 34 odstotkov na današnjih 38,2 odstotka. Ekipi je pomagal tudi drugače, ne le s točkami in podajami: ukradel je 99 žog, podelil 38 blokad. Pod njegovo taktirko je Dallas zasedel 5. mesto na izjemno zahtevnem zahodnem delu lige, postal prvak jugozahodne divizije in si zagotovili mesto med prvimi petimi nosilci v končnici. Dončić je ob Jaysonu Tatumu edini košarkar, ki je bil dvakrat igralec meseca. Kar 32-krat je presegel mejo 35 točk, 13-krat je zabil več kot 40 točk.

V klubu Dallas Mavericks so se lotili izjemne kampanje, ki opozarja in sporoča: kdo je PRAVI MVP. FOTO: omrežje X

»Njegova statistika govori sama zase. Držal je to ekipo, ko nisem mogel biti v postavi in ​​sem bil poškodovan. Želim ga videti kot MVP ... Če ne bo letos, bo pa v bližnji prihodnosti,« o soigralcu spoštljivo razmišlja Kyrie Irving, ki je v zadnji tretjini sezone navdušil z igro, z Luko pa tvorita enega najboljših dvojcev. Ki še ni rekel zadnje. Motiva jima ne manjka. Dallas je v zadnjih dveh mesecih močno opozoril nase: od februarja pa do konca rednega dela je bil druga najboljša ekipa lige takoj za Boston Celtics. Če Luka ne bo izbran za MVP, bo poskušal svoje povedati na igrišču v končnici. Močan motiv pa bo imel tudi Irving, ki kljub izvrstni sezoni ni bil izbran v ameriško olimpijsko reprezentanco. Luka in Kyrie sta jezna, to pa je slaba novica za konkurenco.

Podelili jo bodo maja

O individualnih nagradah odloča stotnija ameriških novinarjev, ki bodo s svojimi glasovi podelili nagrade za MVP, obrambnega igralca leta, tri najboljše peterke, dve najboljši peterki novincev, dve najboljši obrambni peterki, košarkarja, ki je najbolj napredoval, in košarkarja, ki je najboljši šesti igralec. Do zaključka naše redakcije je bilo jasno, da je vsaj 17 ameriških novinarjev že glasovalo: večina je na 1. mesto postavila Nikolo Jokića. Morda tudi zaradi vseh številk in dosežkov: odigral je 79 tekem, zbral je 68 dvojnih dvojčkov in 25 trojnih dvojčkov. Luka je v primerjavi z Nikolo redni del končal pri 49 dvojnih dvojčkih in 21 trojnih dvojčkih. Nagrado najkoristnejšega igralca bodo podelili prihodnji mesec. Dallas pa v nedeljo s tekmo v Los Angelesu začenja končnico proti ekipi LA Clippers.