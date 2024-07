Ne, aktualovci nimajo nove pevke Nine

Gašper Marič, Franc Lukač, Uroš Berden in Denis Pozderec, člani ansambla Aktual, v teh dneh predstavljajo novo polko z naslovom Nina. Glasbo je spisal harmonikar Marič, besedilo kitarist Lukač, pri aranžmaju pa so vrste strnili vsi. Pesem pripoveduje zgodbo o zaljubljenem fantu, ki želi osvojiti srce dekleta Nine.

Ansambel Aktual je na glasbeni sceni šest let. FOTO: arhiv ansambla

V videospotu je prikazan kot neroden fant, ki osvaja svojo šefico v podjetju Aktual. Medtem ko opravlja vsakodnevna dela, sodeluje na sestankih in postopoma gradi svoj vpliv znotraj podjetja, ga kolegi preobrazijo v pravega šarmerja, fantu pa raste samozavest. Prav tako fantje v videospotu razkrivajo svojo novo linijo izdelkov ansambla ter spletno stran podjetja, ki predstavljata sodoben in dinamičen delovni prostor. V ospredju je zgodba, ki se prepleta z romantičnimi čustvi in ambicijami, kar na koncu vodi do tega, da mladenič dejansko pridobi zaupanje in osvoji srce svoje šefice. Skupaj s kolegi nazdravijo uspešni viziji podjetja in novim izdelkom, kar vse simbolizira tudi nov začetek in uspešno skupno prihodnost.

»Skladbo Nina smo vsi začutili kot zgodbo iz vsakdanjega življenja, saj fantje, kot smo že večkrat povedali, težko izrazimo čustva dekletom. Medtem ko smo skladbo posvetili ljubezenski zgodbi, smo pri snemanju videospota našli odlično priložnost, da poslušalcem namignemo, da zanje ustvarjamo še dodano vrednost, izdelke, ki so na voljo v naši spletni trgovini, o čemer bomo podrobneje poročali na družbenih omrežjih,« povedo.

Pred seboj imajo pestro poletje, saj jih čaka veliko veselic.

Seveda v polki najdemo tudi odgovor na vprašanje, ali imajo dejansko novo članico. Ne, Nina nastopa zgolj v njihovi polki, ki so jo ustvarili sami, na kar so še posebno ponosni. Končno zvočno podobo je pesem dobila v studiu Old house production, za mastering končnega izdelka pa je poskrbel Tadej Mihelič v svojem studiu M-media. Videospot so posneli pod okriljem Jake Knipliča, produkcija Prizmatory. Sicer imajo fantje pred seboj pestro poletje, saj jih čaka veliko veselic in drugih nastopov, nekaj pa so jih seveda že opravili.