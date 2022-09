Navade, ki onemogočajo vašo srečo

En sam, neizpodbiten recept za srečo ne obstaja. Vsak med nami ima svojo pot do zadovoljstva in drugačne sestavine za ta recept. Seveda je pomembno, da najdemo, katere sestavine nam na tej poti pomagajo, zaradi česar se vaše srce nasmehne. A obstaja tudi nekaj navad, ki nas pri tem pravzaprav ovirajo ter s tem onemogočajo našo srečo. O tem je spregovorila strokovnjakinja za srečo in avtorica uspešnic New York Timesa Gretchen Rubin, ki je v podkastu razkrila nekaj zahrbtnih (in obenem precej običajnih) »nesrečnih« navad. Poglejmo pogosto spregledane vzorce, ki lahko vplivajo na našo...