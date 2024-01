Uporabni nasveti, kako izbrati ustrezne pohodne čevlje

Hitra hoja je ena najpreprostejših in najboljših vadb za zaščito srca, zato hodite. In hodite. Hodite hitreje.

Hoja je praktična in priljubljena vadba, ki jo lahko izvajate skoraj povsod. Še ena njena pogosto omenjena prednost: edina oprema, ki jo potrebujete, je udoben par čevljev. Če vsak dan hodite v supergah, ki so udobne, a obrabljene, je čas, da investirate v nov par namenske obutve za hojo. Ja, prav zdaj, na začetku leta: po prvem koraku se leto pozna, pravijo.

Pravzaprav nekateri strokovnjaki priporočajo zamenjavo pohodnih čevljev vsakih 500 do 800 kilometrov. Če živahno hodite 30 minut na dan, pet dni v tednu, to pomeni nov par vsakih od šest do 12 mesecev. Poleg tega lahko nova, dobro prilegajoča se obutev za hojo poskrbi za več živahnosti v vašem koraku in vas spodbudi, da hodite malo dlje.

Ohranjanje srečnih stopal

S primerno obutvijo se lahko izognete pogostim poškodbam stopal in gležnjev, kot sta plantarni fasciitis (to je vnetje vlaknastega traku tkiva na dnu stopala) in ahilov tendinitis (vnetje tetive, ki povezuje mečno mišico s peto).

Če imate kakršno koli obstoječo bolečino ali okvaro stopal, zaradi katere je hoja neprijetna, se ne zanašajte na čevelj, da bo ta kar sam odpravil težave. Namesto tega se posvetujte s podiatrom, v prevodu strokovnjakom za stopala, ali fizioterapevtom, da pravilno rešite težavo. Ne pediater, podiater. Kar je pediater za otroke, je podiater za stopala.

Ker so naša stopala različnih oblik in velikosti, je nemogoče priporočiti posebno znamko ali vrsto pohodnih čevljev, ki bi ustrezal vsem. Udobje je najpomembnejši dejavnik in v čevlju se morate počutiti dobro, takoj ko ga obujete. Več podpore nogi in oblazinjenja čevljev za hojo ne pomeni, da bo tako vse takoj dobro ali da to sploh je dobro. Tanjši in prožnejši podplati lahko manj obremenjujejo kolena, saj omogočajo bolj naravno gibanje stopala, pravijo poznavalci.

Naj se prilega

Za najboljšo izbiro in strokovne nasvete obiščite specializirano trgovino s tekaško obutvijo, kjer največkrat prodajajo tudi pohodne čevlje. Za hojo lahko obujete tudi tekaški čevelj, vendar za tek ne nosite čevljev za hojo, saj ti niso narejeni za obvladovanje večjih sil, ki nastajajo pod nogo med močnejšim stikom s tlemi, kot je to pri teku.

Včasih v trgovini celo analizirajo stopala ali stare čevlje, da vidijo, ali se noga med hojo nagiba navznoter (pronacija) ali navzven (supinacija). Novejše raziskave kažejo, da za zdrave ljudi ujemanje vrste čevljev za reševanje pronacije ali supinacije ne preprečuje več poškodb kot nošenje nevtralnega čevlja.

Nujno je imeti za širino enega prsta prostora med najdaljšim prstom in sprednjim delom čevlja.

Testni pohod

Primerne čevlje za hojo izbirajte pozno v dnevu. Ker se stopala do konca dneva razširijo, je najbolje, da poskusite nove čevlje, ko so največja.

Najprej izberite nogavice. Njihova debelina vpliva na to, kako se čevlji prilegajo, zato jih imejte s seboj, ko boste pomerjali obuvalo. Izogibajte se 100-odstotno bombažnim, ki ostanejo vlažne, če se zmočijo, in nas kakovostno ožulijo. Sintetične ali bombažno-sintetične mešanice bodo odvajale vlago.

Primite prstni del in peto čevlja in dela stisnite proti drugemu. Čevelj naj se zlahka upogne. Nastane kroglica. Če ne, poiščite drugo obuvalo – fleksibilnost ponuja večji obseg gibanja in lažji odriv s koraka v korak, pravzaprav kar pospešek.

Izogibajte se čevljem z ogromnimi petnimi deli, ki lahko ovirajo naravno gibanje, torej hojo z naravnim upogibanjem stopal, ki spominja na umirjeno igro valov, in celo povzročijo spotikanje.

Nujno je imeti za širino enega prsta prostora med najdaljšim prstom in sprednjim delom čevlja, saj lahko stopala v toplem vremenu in pri daljših sprehodih nabreknejo. In potem se najdaljši prst začne drgniti ob steno čevlja v prstnem delu.

Da bi dobili občutek za čevelj, naredite nekaj krogov po trgovini. Preizkusite nekaj različnih blagovnih znamk, z eno na vsaki nogi za vzporedno primerjavo. Če opazite nenaravno drgnjenje stopala ob material, nelagodje ob hoji ali nenadoma boleča mesta, poskusite z drugim parom.