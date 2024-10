Najstarejši krokodil na svetu je zaplodil na tisoče potomcev

Henry je najstarejši znani krokodil na svetu – po ocenah zoologov šteje kar 123 let. A ta številka ga ne ovira, da ne bi bil aktiven: v samo zadnjih nekaj desetletjih je zreli gospod zaplodil na tisoče potomcev. V več kot stoletju življenja je Henry postal prav impresivna zverina: v dolžino namreč meri več kot pet metrov od gobca do repa in tehta 700 kilogramov. Za lažje razumevanje – povprečen nilski krokodil (ta vrsta ne živi samo v reki Nil, ampak jo najdemo na več delih Afrike) zraste do 4,5 metra in tehta »le« kakšnih 400 kilogramov.

Živahni veteran

Po podatkih južnoafriškega konservatorskega centra Crocworld, kjer živi od leta 1985, naj bi se Henry rodil okoli leta 1900 v močvirjih delte reke Okavango v Bocvani. Njegov rojstni dan v Crocworldu uradno praznujejo 16. decembra, kar pomeni, da bo kmalu dopolnil 124 let. A ker je bil rojen v divjini, točen datum njegove izvalitve ni znan.

Od leta 1985 živi v južnoafriškem centru Crocworld. FOTO: Crocworld

Po poročanju britanske televizijske oddaje Killer Crocs, ki jo vodi znani naravoslovec Steve Backshall, je Henryja leta 1903 ujel sloviti britanski raziskovalec in lovec Arthur Henry Neumann, po katerem je tudi dobil ime. Vendar se ta zgodba ne ujema najbolje z informacijami na spletni strani centra Crocworld, kjer trdijo, da je Henry večino življenja preživel v delti Okavanga.

10.000 potomcev je zaplodil v zadnjih štirih desetletjih.

No, ne glede na svojo preteklost je Henry izjemna zver. Življenjski prostor si trenutno deli s še enim starim krokodilom, imenovanim Colgate, ki je star okoli 90 let. Po prihodu v Crocworld v Scottburghu se je Henry paril z najmanj šestimi samicami, zaradi česar njegovi skrbniki ocenjujejo, da je v manj kot 40 letih zaplodil več kot 10.000 potomcev.

Zanemarljivo staranje

Steve Backshall s Henryjem FOTO: Channel 5/Youtube

Krokodili lahko v ujetništvu dosežejo starost 100 let. Del ​​znanstvene srenje domneva, da lahko nekateri kažejo določeno stopnjo zanemarljivega staranja – izraz negligible senescence je kot prvi uporabil ameriški biogerontolog Caleb Finch za opisovanje živih bitij, ki ne kažejo znakov biološkega staranja. To naj bi pomenilo, da krokodili teoretično ne poginejo zaradi starosti in so zanje usodni zgolj zunanji dejavniki, kot so lakota, poškodbe ali bolezni.

"Morda mu manjka nekaj prstov in zob, a po 123 letih na planetu je to pričakovano! Je srečen, zdrav in pripravljen sprejeti obiskovalce – od daleč!" pravijo v Crocworldu. FOTO: Crocworld

Seveda bi bilo zavajajoče domnevati, da so krokodili v kakršnem koli smislu nesmrtni, čeprav je očitno, da so izjemno dolgoživi, še posebno v primerjavi z drugimi živalmi njihove velikosti. Nekatere raziskave njihovo robustnost povezujejo z nenavadno zbirko mikroorganizmov, ki živijo v njihovem črevesju. Ena od študij iz leta 2021, ki so jo izvedli člani Univerze v Edinburghu na Škotskem in Univerze Šardžah v Združenih arabskih emiratih, navaja: »Glede na pomen mikrobioma črevesja za fiziologijo gostitelja domnevamo, da mikrobiom črevesja krokodila in/ali njegovi metaboliti proizvajajo snovi, ki prispevajo k njihovi 'trdnosti' in dolgoživosti.« Kakor koli že, Henry je še kako živahen za svoja leta.