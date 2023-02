Svetlolasa voditeljica Liza Praprotnik, o kateri pravijo, da je ena najlepših voditeljic na televiziji, je tista dama, ki se že nekaj let smehlja z malih zaslonov. Televizijka se je doslej kalila v oddajah različnega formata, sama pa verjame v to, da dobrega novinarja oziroma novinarko odlikuje vztrajnost. Bodoča mamica, ki o letih skrivnostno molči in pravi, da je ena tistih žensk, ki so se za otroka odločile pozneje, je svojo televizijsko kariero začela pri dvajsetih in se v mlajših letih ukvarjala tudi z manekenstvom, zaradi katerega je dobila precej debelo kožo. Začniva kar z najbolj aktu...