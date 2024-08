Najhujša sezona doslej

Za enega najlepših velja grški otok Santorini z belimi hišami, cerkvami z modrimi kupolami in modrim morjem: vsako leto privabi okoli 3,4 milijona turistov. Na romantični otok se na dan zgrne tudi 17.000 obiskovalcev, ki tja priplujejo na križarkah, običajno se odpravijo na ogled priljubljenih destinacij, kot sta prestolnica Fira in severozahodno mesto Oia. Zlasti slednja je priljubljena zaradi spektakularnih sončnih zahodov – Santoriniju ne pravijo zaman instagram otok. Na fotografijah, ki jih množice objavljajo na instagramu, je videti popolno, sanjsko.

Ko sonce zaide, turisti odidejo. FOTO: Alkis Konstantinidis/REUTERS

Hoteli niso polni

A čez dan ni sanjsko, vsaj ne za 20.000 stalnih prebivalcev, saj se po ozkih ulicah valijo turisti. Toda ko sonce zaide, je slika povsem drugačna: gneče ni več, otok se spremeni v mesto duhov. Gianluca Chimenti, turistični vodnik, ki tam živi že skoraj 20 let, pravi, da družbena omrežja pogosto ustvarjajo napačen vtis. »V resnici je otok prazen. To je najslabša sezona doslej,« je dejal. Čeprav je vrhunec sezone, je otok po 21. uri prazen: potniki s križark se vrnejo na ladje, kraji samevajo. Hoteli niso polni, pravi, zasedenost je bistveno nižja v primerjavi s prejšnjimi sezonami, številna lokalna podjetja trpijo velike izgube in tudi v restavracijah je vedno najti prosto mizo. In čeprav otok v resnici ni poln, lahko fotografije prepolnih ulic odvrnejo morebitne obiskovalce. Otočani sicer cenijo tako križarke in njene potnike kot tiste, ki pridejo z letali, a stanje ni vzdržno, opozarjajo domačini in še, da so potrebne spremembe. Nikos Zorzos, župan Santorinija, je predlagal omejitev števila križark, ki lahko pristanejo na otoku, in tudi obiskovalcev na največ 8000 na dan. Predlog je grški premier Kiriakos Micotakis podprl in napovedal, da bo odlok začel veljati prihodnje leto.

Čakajo znameniti sončni zahod. FOTO: Alkis Konstantinidis/REUTERS

Stanje ni vzdržno, opozarjajo domačini in še, da so potrebne spremembe.

Turistični rekord

Prihodki grškega turizma so se sicer v prvih petih mesecih leta 2024 povečali za 16 odstotkov, Grčijo naj bi letos obiskalo več kot rekordnih 33 milijonov ljudi. Operaterji križarjenj so sporočili, da bodo spoštovali omejitev 8000 obiskovalcev na dan in bodo svojo ponudbo razširili, da bi zmanjšali pritisk na najbolj priljubljene destinacije, kot sta Santorini in Mikonos. Skoraj dve tretjini križarjenj v Grčiji je namreč skoncentriranih v Pireju, Santoriniju in Mikonosu.

Čez dan je polno, zvečer povsem drugače. FOTO: Alkis Konstantinidis/REUTERS

Prekomerni turizem je v zadnjih letih postal resen problem številnih priljubljenih destinacij, ki so razpete med željo po privabljanju turistov in potrebo domačinov po normalnem življenju. V Benetkah so denimo prepovedali skupine, večje od 25 ljudi, vodniki pa ne smejo uporabljati mikrofonov. Sporočili so še, da se je enodnevna vstopnina obrestovala: doslej so zbrali že 2,64 milijona evrov.