Najboljša je kombinacija svetil

Topli meseci kar vabijo, da tudi večere preživljamo zunaj, na balkonu, vrtu ali terasi. Da bi bili takšni večeri čim bolj prijetni, pa je dobro poskrbeti za zunanjo razsvetljavo. Izbira je seveda odvisna od mnogo različnih dejavnikov. Med najpomembnejšimi sta proračun in vir električne energije, pozabiti pa ne smemo niti na namembnost, slog opreme, barvo in moč svetlobe, tudi modne smernice in material svetil. Koliko denarja imamo na razpolago, je treba določiti pred vsakim projektom, saj lahko stroški hitro poletijo v nebo, če se oziramo zgolj na to, kaj nam je všeč.

Romantično vzdušje ustvarimo s svetlobnimi girlandami in svetlečimi verigami.

Pri zunanji osvetlitvi je pomembno upoštevati tudi, ali imamo v bližini na voljo vir elektrike oziroma več teh. Če jih ni, a ne želimo po terasi ali vrtu vleči podaljškov, se bo treba odločiti za solarne ali baterijske svetilke ali pa dobri stari ogenj. Pri slednjem seveda ne smemo pozabiti, da gre za najbolj nevarno opcijo, ki se ji je bolje ogniti, zlasti če bodo naokoli tekali otroci ali hišni ljubljenčki. Mnoge moti tudi dim, ki ga med gorenjem oddajajo bakle in odprta kurišča, za kar so nekateri proizvajalci sicer že poskrbeli ter ustvarili brezdimna zunanja kurišča. Ta so nekoliko dražja od običajnih, za tiste male, ki jih lahko postavimo tudi na mizo, je treba običajno odšteti slabih sto evrov, kar pa je v primerjavi z besnimi sosedi in domom z vonjem po dimu pravzaprav zanemarljivo.

Kurišča so izjemno priljubljena, na voljo je veliko različnih. FOTOGRAFIJE: GETTY IMAGES

Manj svetlobe, manj žuželk

Pri izbiri materiala je dobro upoštevati, kam bomo svetila postavili in koliko časa smo pripravljeni vložiti v skrb zanje. Lesa in železa denimo ni priporočljivo puščati na dežju in na zimskih temperaturah, les je prav tako dobro vsako leto premazati z zaščitnim in negovalnim sredstvom, enako velja za železo, s katerega bo treba tu in tam odstraniti rjo. Boljša izbira je denimo nerjaveča kovina, tovrstnih zunanjih svetil je na voljo res veliko, tako različnih oblik kot v širokem cenovnem razponu.

Enako kot notranja tudi zunanja svetila izbiramo glede na to, kaj bomo pod njimi oziroma v njihovi okolici počeli, saj različne dejavnosti zahtevajo različno močno svetlobo.

Še vedno so zelo priljubljene girlande in svetleče verige, ki so večinoma cenovno izredno ugodne, poleg tega jih lahko obesimo na steno, pa na ograjo in celo na grmičke ter drevesa. Le svetloba, ki jo oddajajo, ni prav močna, zato je primerna za intimna druženja in zabave, ne pa za polnočno branje na terasi. Imajo pa tovrstna svetila še eno prednost – ker večina ne oddaja zelo močne svetlobe, privlačijo manj žuželk.

Če v bližini nimamo vira električne energije, izberemo solarne ali baterijske luči.

Za tiste, ki ponoči veliko časa preživijo na prostem, je najboljša rešitev kombinacija različnih vrst in jakosti svetil, da lahko vsakič izberemo najboljšo svetlobo za tisti trenutek. Za branje, študij in delo stensko svetilko z močnejšo sijalko, ki naj bo nameščena čim bližje, za zabave izberemo zunanje kurišče in za romantične večerje girlande.