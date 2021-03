Nacionalka ji je zaprla vrata

Natalija Verboten poje že 27 let, 21 jih je minilo od njene največje uspešnice Rdeč ferrari in še vedno velja za eno najbolj priljubljenih slovenskih pevk. Je mati dveh mladoletnih otrok, 12 let in pol je poročena z glasbenikom in podjetnikom Dejanom Bojičem. ... Natalija je umirjena sogovornica, zaradi razmer, ki jih je povzročila pandemija koronavirusa, se ne pritožuje. Daje vtis iznajdljive, prilagodljive in izpolnjene ženske v najboljših letih. Ne prenaša krivice, laži, škodoželjnosti in privoščljivosti, pove. V dobro voljo jo spravijo drobne pozornosti sinov in moža, sprehodi v naravo in ...