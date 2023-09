Na prvem mestu je dobro počutje

Množici slogov notranje opreme se je pridružil nov, dopamin. Da ima enako ime kot hormon sreče, ni naključje, saj v nas vzbuja prijetne občutke, kot naj bi jih dom tudi sicer. V središču so barve, ki osrečujejo, in vzorci, ki poživljajo, ter vse, kar nas dela srečne, to pa je odvisno od posameznika. Slog dopamin je torej izjemno subjektiven, le pri izbiri barv se naslanja na psihologijo ter učinke, ki jih imajo posamezne barve na naše počutje.

To so večinoma živahni odtenki; pozabite na sivo, bež, črno in belo, tudi če je večina prostora odeta v katerega od teh odtenkov, jih popestrimo z dodatki v rumeni, modri, zeleni, rožnati, oranžni. Rdečo uporabimo v manjših količinah, saj na večino ljudi, če je je preveč, vpliva ravno nasprotno, postanejo razdražljivi.

Vsake oči imajo svojega malarja

Zelena deluje pomirjujoče. FOTO: Getty Images/iStockphoto

»Bistvo sloga dopamin je v tem, da se obkrožimo z rečmi in barvami, ki nas osrečujejo. Da se nam usta razlezejo v nasmeh, že ko vstopimo. Lep in povezan prostor je pravzaprav izjemno enostavno ustvariti, precej težje je ustvariti takšnega, ki ne bo le to, ampak bo odražal tudi osebnost človeka, ki v njem živi. Preden se lotite opremljanja, pomislite na prostore, mesta, kjer se počutite prijetno, udobno, srečno. Pomislite, zakaj se tam tako počutite, in nato tiste delce inkorporirajte v svoj dom,« je za ameriško revijo o notranji opremi in dizajnu dejala arhitektka Kathy Kuo.

Oranžna in rumena poskrbita za dobro počutje. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Njen kolega Joshua Smith pa je dodal: »Če se obdamo s tistim, kar nam je všeč, ob čemer se počutimo dobro, bomo močno vplivali na mentalno, čustveno in duševno zdravje, zato tega vidika notranje opreme nikakor ne gre zanemariti. In to je bistvo sloga​ dopamin, več smernic vam ne morem podati, saj gre za izjemno oseben slog, vsake oči imajo pač svojega malarja.« Smith še pravi, da je pri opremi prostora bistvenega pomena sodelovanje med strokovnjakom in stranko, če se ta odloči, da bo poiskala pomoč.

Dom, kakršnega si želimo

Z rdečo ne pretiravamo. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Vsem tudi svetuje, naj arhitektu ali notranjemu oblikovalcu nikar ne dajo povsem prostih rok pri izbiri opreme, barv in drugih elementov, če strokovnjak ni pripravljen sodelovati ali mnenj in predlogov ne upošteva, pa ga je treba čim prej zamenjati. »Za vsako stranko imam pripravljenih nič manj kot 40 vprašanj. Z njihovo pomočjo spoznam ne le, katere barve so jim všeč in katere sploh ne pridejo v poštev, pogovorimo se o vzorcih, materialih, kakšen občutek želijo ustvariti, kdo vse živi v gospodinjstvu, zanima pa me tudi njihov najljubši spomin, najljubša destinacija, ki so jo kdaj obiskali, trenutki, na katere so bili v karieri najbolj ponosni. Morda se komu zdi, da to nima nobene zveze z opremo, a jo ima. Tako človeka spoznaš in se z njim povežeš, šele potem mu lahko ustvariš dom, kakršnega si želi in zasluži,« je prepričan Joshua Smith.