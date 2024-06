Na kaj moramo paziti, ko gremo na dopust s šotorom

Pri nakupu šotora za kampiranje je pomembno paziti na več dejavnikov, ki vplivajo na udobje, varnost in praktičnost bivanja na prostem. Tukaj je nekaj ključnih stvari, na katere morate biti pozorni.

Izberite šotor, v katerem je dovolj prostora za vaše potrebe. Upoštevajte, koliko ljudi bo spalo v njem in ali želite dodaten prostor za shranjevanje opreme.

Pazite na težo: če boste šotor nosili na daljše razdalje ali ga prenašali na kolesu ali v nahrbtniku, izberite lahek model, ki je hkrati enostaven za prenašanje. Preverite, kako enostavno ga je postaviti. Hitro postavljivi modeli so lahko zelo priročni, zlasti če boste kampirali na več lokacijah. Dobro prezračevanje je ključno za udobno spanje v šotoru, zato bodite pozorni na število oken, zračnikov in mrež proti komarjem. Preverite, ali ima šotor ločene spalne prostore, predprostore ali druge dodatke, ki bodo olajšali organizacijo in udobje med kampiranjem.

Preverite, ali je primeren za različne vremenske razmere. Nekateri so primernejši za poletno kampiranje, medtem ko so drugi bolj odporni proti dežju in vetru. Kakovostni materiali, kot sta trpežni poliester in najlon, zagotavljajo dolgo življenjsko dobo šotora. Prav tako bodite pozorni na vodoodporno prevleko in trpežne šive. Najhuje je, če nas v šotoru namoči. Vodni stolpec je merilo vodoodpornosti materiala, izražen je v milimetrih in predstavlja višino vode, ki bi jo lahko material zdržal, preden začne puščati. Priporočljivo je, da ima material vsaj 1000 mm vodnega stolpca, da zagotovi zadostno zaščito pred dežjem. Za poletno kampiranje, ko je navadno manj padavin, je lahko dovolj tudi 1000 mm, a je bolje izbrati tistega z višjim vodnim stolpcem, na primer od 1500 do 3000 mm ali več. To bo zagotovilo, da boste ostali suhi tudi v močnejšem dežju ali dolgotrajnejših padavinah.

Naj bo čim bolj kakovosten, zlasti so pomembni šivi. FOTO: Getty Images

Vodni stolpec je le ena od komponent, ki prispevajo k celotni vodoodpornosti šotora. Naslednji je kakovost šivov. Obstaja več vrst šivov, najpogostejši so ravni, šiv z enojnim prekrivanjem, z dvojnim prekrivanjem in s kritičnimi obremenitvami. Slednji so posebno okrepljeni in se uporabljajo na delih šotora, ki so izpostavljeni večji napetosti. Kakovostni šivi so narejeni z močno in trpežno nitjo, ki je odporna proti raztezanju in se ne razpusti ali razpade pod vplivom vode ali UV-žarkov. Večja gostota šivov običajno pomeni boljšo trdnost in vodoodpornost. Šivi morajo biti enakomerno razporejeni in dobro povezani z materialom, iz katerega je šotor. Dobri šivi bodo imeli enakomerno prekrivanje robov materiala in ne bodo puščali lukenj ali vrzeli, skozi katere bi lahko prodrla voda. Na kritičnih točkah, kot so vogali in robovi, lahko kakovostni šotori vključujejo dodatno ojačitev ali trakove, ki zagotavljajo trdnost in vzdržljivost.

In za konec: vsekakor upoštevajte proračun. Izberite šotor, ki ustreza vašim potrebam in željam ter je v skladu z vašimi finančnimi zmožnostmi.