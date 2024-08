Na gredicah Grajskega vrta so vsi enaki

Sedaj bomo špinačo posejali, v visoko gredo pa blitvo,« je bilo slišati v ponedeljek zjutraj nekaj po sedmi uri na Otočcu ob reki Krki. To je bil delovni posvet kvarteta, ki se je lotil dela na vrtu hotela Šport, kjer so v letu 2018 začeli urejati lastne vrtne površine za pridelovanje ekološke zelenjave, zelišč, dišavnic in jagodičevja. Tako se je začela uresničevati ideja, da bi gostom hotelov Term Krka, predvsem hotelov Grad Otočec in Šport, zagotavljali visoko kakovostno prehrano; da bi dali na krožnik, kar sami pridelajo. Rečeno, strojeno, povrtnjarjeno, pridelano. Danes pridelke z Grajskega vrta, tako so mu dali ime, dnevno uporabljajo tudi kuharski mojstri v termah v Dolenjskih Toplicah in Šmarjeških Toplicah, vrt pa je mogoče tudi obiskati in si ga v spremstvu vrtnarja ogledati. Za Grajski vrt skrbijo zaposleni v Termah Krka, med njimi so kuharji, receptorji, prodajniki, prehranska svetovalka, vzdrževalec, tudi športna animatorka in drugi, ki jih usmerja vodja projekta Grajski vrt Bojana Rešetič, sicer vodja nabavne službe v Termah Krka.

Privilegij

Ekipa, ki bdi nad vrtom. FOTO: Drago Perko

»Najlepše je takole začeti ponedeljkovo jutro. To je najlepša pisarna. Obdana sem s sončnicami, cvetjem, zelenjavo in s temi vonjavami,« z nasmehom pove Janja Strašek, prehranska svetovalka v Termah Krka. »Ni ravno pogosto, da imamo tak privilegij tako začeti ponedeljek. A ko smo na vrsti, se že cel vikend veselimo ponedeljka. Sicer pa se ne dela samo ob ponedeljkih, vse je stvar dogovora. Ko je treba, naredimo akcijo. Takrat se združi še več sodelavk in sodelavcev z različnih oddelkov,« nadaljuje Janja. Ura je taka, da je treba prijeti za delo, avgustovsko sonce je neusmiljeno.

Jernej skrbi za čebele. FOTO: Drago Perko

Razgiban in privlačno urejen vrt se razprostira na približno 2500 kvadratnih metrih in je razdeljen na zelenjavni del, zeliščni del, visoke grede in sadni del. Vrt obsega 1000 kvadratnih metrov zelenjavnih gred, 300 kvadratnih metrov zeliščnih, 10 je visokih gred z zelenjavo in jagodičevjem, 10 sadnih dreves in greda malin, po novem tudi čebelnjak, za katerega skrbi Jernej. Zeliščni vrt je bogat, v njem uspevajo majaron, šetraj, drobnjak, bazilika, ne manjkajo niti meta, melisa, sivka in zelišča za čaj. V visoke grede sejejo, potem pa od tam presajajo sadike na talne grede.

V ponedeljek zjutraj se je sejalo. FOTO: Drago Perko

Vrt je v drugi polovici poletja. »Kljub temu še zelo lepo uspeva in dela. Tudi zato, ker sproti dosajamo. Ker so vse bolj mile zime, na vrtu tudi marsikaj prezimi,« pove Janja, ki razkrije, da so v visoke grede posejali blitvo in kolerabo, minuli petek pa posadili mlado zelje. »Ko pridemo na vrt, delamo vsi vse. Druga z drugo. Tukaj se ne pogovarjamo, kaj je katera v službi, tukaj smo vse vrtnarke,« izvemo, kako si delijo delo.

Z vsako rožo se pogovori

Za vrt skrbno skrbijo, v vročini potrebuje veliko vode. FOTO: Drago Perko

Med legende Grajskega vrta zagotovo spada Marinka Povše, ki je pri urejanju vrta sodeluje od začetka. Sicer je v Termah Krka zaposlena 38 let, danes dela na recepciji Hotela Šport Otočec. »Imam najlepše delovno mesto, tudi po zaslugi vrta. Ko prideš na naš vrt, na vse pozabiš, tudi vse bolečine izginejo. Najraje imam rože, rada jih sadim, presajam. Ko pridem na vrt, stopim do vsake rože, jo pozdravim. Ko pridem naslednjič, je že večja,« nam pove Marinka, kako neguje in skrbi za svoje ljubljenke. Manjkal je Jure Malkoč, sicer upokojeni natakar, ki je svoj pokoj zaslužil v Termah Šmarješke Toplice, a redno pomaga na vrtu. Tokrat sta se ekipi pridružili še dve zunanji sodelavki Andreja in Tamara. »Prideva, ko je treba: včasih zvečer, včasih zjutraj. Nazadnje smo pobirali polže, letos jih je res veliko. Tudi hrošče smo pobrali s krompirja. Poberemo tudi zrelo zelenjavo, poskrbimo za zalivanje,« pove Andreja.

Vrt je na Otočcu. FOTO: Drago Perko

Ko je akcija, ko je treba več parov pridnih rok, takrat organizatorka Bojana zbobna na kup do deset ljudi, tudi nekaj moških, če je treba kaj premakniti. Vrt so letos prvič po letu 2018 prefrezali, sicer ne okopavajo ne lopatajo, zemljo le prerahljajo z vilami in grabljami. »Dovažamo pa redno kompost, tudi zato so naše grede ozke,« nas poučijo.

Tudi grlica in črički

V petek pisarna, v ponedeljek na vrt FOTO: Drago Perko

»Pridelava zdrave zelenjave za naše goste je nekaj izjemnega. Ko pridem v Šmarješke Toplice in pozdravim goste, me ti pogosto pobarajo, Janja, danes je pa bila tako okusna solata, kje ste jo dobili. To so gostje, ki pridejo iz tujine, iz velikih mest. Pa jim povemo: to je z našega vrta. Potem jih povabimo na ta vrt, naredimo kar pohod nordijske hoje z našim trenerjem, sledi še ogled, tudi poizkusijo lahko, zaključi se z dihalnimi vajami. Deležni so močne izkušnje, ki je tudi razlog, da se nekateri vračajo k nam,« še pristavi Janja Strašek, ki vmes poprime za samokolnico, kolegici pa vzameta v roke grablje. Vmes je na vrt prišla kuharica, slaščičarka Maša Popović, pridružil se nam je tudi Uroš Žibert, ki vodi hotel in je vesel, ker delo teče, sam pa ima sladke skrbi glede zelenjave, ki jo pridelajo. Nekje v ozadju se je oglasila grlica, zvečer in zgodaj zjutraj je slišati tudi čričke. Ki se lahko vsak dan sproti prepričajo, ne le kako trava raste, ampak kako uspeva zelenjava tu ob Krki.