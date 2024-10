Na gadovi sledi niso bili lačni in žejni

V Gadovi peči jim ni dolgčas, v teh tednih sploh ne. Minuli mesec so gostili Evropski red vitezov vina, člani so navdušeni zapuščali ta konec Slovenije. Nič drugače ni bilo minuli vikend, ko je Vinogradniško-turistično društvo Gadova peč organiziralo tradicionalni pohod po gadovi sledi.

V Gadovi peči ni nikoli dolgčas. FOTO: Stane Omerzu

»Gadja krožna pohodna pot se vije po obronkih Gorjancev med vinogradi, gozdovi in travniki. Ob poti so vinogradniki v t. i. gadovih gnezdih postregli z različnimi kulinaričnimi specialitetami, poskrbljeno je bilo tudi za vse ljubitelje bogate vinske ponudbe. Po kratki predstavitvi poti smo se odpravili proti Jugovcu, nadaljevali skozi Vrhovsko vas ter se povzpeli do prvega gadovega gnezda pri Andrijaševih v Razkrižju. Okusna jutranja malica nam je odlično teknila. Sledil je spust v lego Belinje, kjer smo se najprej ustavili v zidanici Kuntarič. Pri prijaznih gostiteljih smo poskusili letošnje mlado vino in ajdov kolač s skuto. Sled nas je vodila naprej, do zidanice Marije in Franca Kusa, kjer smo okušali domače suhomesne dobrote,« pove vodja pohoda Anton Zakšek. Po strmi kolovozni poti so se spustili do izvira potoka Štrlek, kjer sta zbrane pri ribniku pogostila Franc in Zdenka Kvaruh.

Že Pavček je vedel

Na zdravje! FOTO: Stane Omerzu

Sledil je vzpon v Pošteno vas in nato naprej po travnikih navkreber v gozd proti Stojanskemu Vrhu. Ob prihodu v Grublje je pohodnike v Komotarjevi zidanici sprejela gostiteljica Vesna. Skozi Topolovo drago so se nato povzpeli na najvišjo točko poti, na Gadovopeško Glavico. Ustavili so se tudi pri t. i. vlaškem hramu, kjer je predviden vinogradniški muzej, nato pa naprej po sledi do Alenke in Janija Drinovca, kjer so poskusili letošnja vina. Sledil je kratek vzpon do lepo ohranjenega dolenjskega lesenega hrama, kjer sta nam Martina in Milan Gramc pripravila različne vrste štrudljev in ponosno natočila izvrsten mošt, nato so se zbrani razvajali v zidanici Zakšek, kjer so poskusili zanimivo tradicionalno kostanjevo pecivo Tonike Zakšek. Pohod so sklenili pri predsedniku VTD Gadova peč Ivanu Urbanču in Zdenki Mirtek, ki sta pripravila zelo okusno kosilo, po grlu je teklo Zdenkino županovo vino.

Imeli so se fino. FOTO: Stane Omerzu

»Kot je zapisal Tone Pavček o cvičku: in če tudi ni za maše, vedno paše, ker je naše … in res je tako. Vsi smo si bili edini, da smo doživeli čudovit dan, v družbi 'gadov in gadičk', njihove kulinarike in čudovitih, iz srca v kozarčke natočenih vin,« je sklenil Anton Zakšek, hvaležen, ker sta dogodek podprli občina Brežice in Krka. Čudovit jesenski dan je privabil številne pohodnike, prišli so iz različnih koncev Slovenije, Hrvaške in celo iz Srbije. »Gadi v Gadovi peči nikoli ne spijo, še bo slišati o nas, smelih načrtov nam ne manjka,« je še bilo slišati med domačini.