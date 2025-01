Muzej norosti nagrajuje

V Muzeju norosti na gradu Cmurek so lani že tretje leto zapovrstjo podelili priznanja za najboljša študentska zaključna dela s področja človekovih pravic in življenja v institucijah. S priznanjem želijo javno pohvaliti mlade, ki so raziskovali obravnavo ljudi s težavami v duševnem zdravju ali institucionalno oskrbo. Gre za temo, na katero v Muzeju norosti opozarjajo s kampanjo Kakšna norišnica!.

»Področje duševnega zdravja in skrbi ter podpore za tiste, ki jim to ni samoumevno, ima – o tem pričajo tudi izjemno raznolike teme letos prijavljenih del – veliko plasti in zornih kotov, ki jih moramo upoštevati in razumeti, če želimo kot družba na tem področju napredovati. Kot nevladna organizacija lahko nanje le glasno opozarjamo. Mladi, ki jih nagrajujemo, pa so bodoči strokovnjaki, ki bodo te spremembe aktivno udejanjili,« pravi Darja Farasin, soustanoviteljica Muzeja norosti.

Petčlanska komisija v sestavi predstavnic Muzeja norosti in vabljenih strokovnjakinj dr. Sare Pistotnik in dr. Jerneje Ferlež v vlogi predsednice je med prispelimi deli za priznanje med drugim izbrala diplomsko delo z naslovom Kaj mi (ne) pomaga preživeti: vračanje k uporabniški perspektivi. Avtorica je Sara Fras s fakultete za socialno delo. Priznanje je prejelo magistrsko delo z naslovom Psihiatrična obravnava: Med biomedicinskim in psihosocialnim modelom avtorice Michelle Musulin s pedagoške fakultete. Nagradili so še magistrsko delo Uporabnost antropologije znotraj psihiatrije: Zakaj psihiatri potrebujejo antropologe? avtorice Tine Mlinarič s filozofske fakultete.

Grad Cmurek na Tratah je eden največjih in najstarejših na Slovenskem. Zgradili so ga v prvi polovici 12. stoletja na strmi pečini nad mostom čez Muro pri naselju Trate, kjer je mednarodni mejni prehod do avstrijskega naselja Cmurek. Leta 1949 so uredili Dom onemoglih, 1956. so ga preoblikovali v Dom duševno defektnih in ga pozneje preimenovali v Zavod za duševne in živčno bolne. Ta je deloval do leta 2004. V njegovih prostorih je od leta 2013 Muzej norosti, ki je nastal z namenom ohranjanja zgodovine gradu in Zavoda za duševne in živčno bolne.