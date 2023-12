Multitalentirani Jure Godler bi rad umrl spektakularno. V eni hudi eksploziji

Brežičan Jure Godler, ki zdaj živi v Trstu, je multitalentiran in multiustvarjalen uglajen gospod s prefinjenim smislom za humor. Zna ceniti lepo življenje in drobne sladkosti in je vse boljši pisec, ki zdaj povsem sledi svojim načrtom, da bo vsako leto napisal eno knjigo. Poznamo ga tudi kot voditelja kvazinovičarskega tedenskega magazina Ta teden z Juretom Godlerjem in priljubljenega kviza Milijonar na Planet TV. A o svojem življenju je skrivnosten. Nekaj drobcev o sebi pa je izdal nedavno v Kočariji, vasici nad Kostanjevico na Krki, kjer je gostoval na povabilo tamkajšnje knjižnice in knjižničarke Alenke Žugič Jakovina. Da bi 39-letnika bolje spoznali, je voditeljica pogovora Godlerja soočila s Proustovim vprašalnikom. Gre za vprašanja, ki jih je mlademu Marcelu Proustu leta 1886, ko je bil star 14 let, kot neko obliko najstniškega osebnostnega testa zastavila prijateljica Antoinette. Seveda je vprašanja za Godlerja Alenka prilagodila in posodobila, voditelja kviza Lepo je biti milijonar pa je le spomnila, da šteje tisti prvi, hitri odgovor. Kot odgovori na vročem stolu. Mi smo njegove odgovore zapisali.

Kako si predstavljate popolno srečo?

Mir. Že od malega sem penzionist. To mi najbolj paše.

Česa se najbolj bojite?

Rokov za oddajo.

Kaj najbolj prezirate pri drugih?

Točnost. Ker zamujam.

Kaj je najdražje, kar ste si kdaj kupili?

Ura.

Ob kakšni priložnosti se zlažete?

Ko je priložnost. (Smeh)

Kako naj potem resno vzamemo današnji večer?

Težko.

Kaj vam je na vas najmanj všeč?

(Dolg razmislek). Hm, najmanj všeč? Poraščenost nog. Je neka normalna poraščenost in je volkodlakost (smeh).

Kaj ali kdo je vaša največja ljubezen?

Delo.

Kateri talent bi najraje imeli?

(Znova daljši razmislek) Nobenega drugega kot te, ki jih imam. No, mogoče pomivanje posode. Agatha Christie si je namreč umore izmišljevala med pomivanjem posode.

Če bi lahko spremenili eno stvar na sebi, kaj bi to bilo?

(Razmislek) Ne vem, nimam odgovora.

Po prišepetovanju glasov iz množice pa izstreli: Poraščenost nog, seveda.

Kateri je vaš največji dosežek?

Moji romani ter število epizod Ta teden z Juretom Godlerjem in število kviza Milijonar. Trenutno sem posnel več epizod Milijonarja kot vsi prejšnji voditelji skupaj. Sploh med korono smo veliko snemali. To je lep dosežek.

Kaj je vaše največje razočaranje?

Ljudje. Nekateri ljudje.

Kaj najraje počnete?

Pišem.

Katera lastnost vam je najbolj všeč pri moških?

Moškost.

Katera lastnost vam je najbolj všeč pri ženskah?

Ženstvenost, logično. Hja, kratek odgovor. Ja, jasno in glasno: dec je dec, baba je baba, kot pri Serpentinšku.

Kaj najbolj cenite pri prijateljih?

Iskrenost. Neposrednost.

Katero še živečo osebo najbolj občudujete?

To je Anton Cajlinger, dobitnik Nobelove nagrade za kvantno fiziko. Zdi se mi, da je eden največjih še živečih fizikov.

Kateri je vaš najljubši fiktivni junak?

Leopold Bloom iz romana Ulikses. Ga ni romana v zgodovini človeštva kot ta Jamesa Joycea, ki bi tako izčrpno opisal nekega junaka.

Če bi obstajalo še eno življenje, kako bi se želeli vrniti: kot oseba ali kot predmet?

Kot oseba, kot jaz. Še enkrat bi živel, da popravim, kar sem do zdaj zaribal.

Kaj vam je najbolj vredno od tistega kar imate?

Čas.

Kaj vas žalosti?

Na to pa ne znam odgovoriti.

Ko mu voditeljica pove Žižkovo misel, da ga žalosti, ko vidi, da so neumni ljudje srečni, nadaljuje: Žižek je včasih zelo direkten. Pa včasih kaj zine, kar je najboljše pozabiti. Ampak če smo že pri tem. V preteklosti sem se veliko spraševal, kaj človeka žalosti, sam sem bil namreč žalosten kot otrok. V življenju sem bral dosti filozofije in sem ugotovil, da je človek žalosten, ko se nekaj ne ujema z njegovimi pričakovanji. Tako da zdaj prilagajam pričakovanja in nisem žalosten.

Če bi lahko s časovnim strojem potovali v preteklost, kam bi odpotovali?

Odpotoval bi v čas skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta, da bi se malo pogovoril z njim, da bi pojasnil dileme in neskladja iz njegovega življenja, ki mi niso jasni. Med drugim bi ga na primer vprašal, kje je kupil papir za ustvarjanje.

Če bi lahko s časovnim strojem potovali v preteklost, koga bi hoteli srečati?

Prav Mozarta. Njemu sem posvetil 20 let življenja.

Kje bi radi živeli, če ne bi živeli tukaj, in kam bi šli jutri, če bi lahko odpotovali brez kakršne koli odgovornosti?

Zelo nerad potujem. Rad pridem na cilj, a nerad potujem. Nikamor ne bi šel.

Ste srečen in zadovoljen človek?

Nisem težaven.

Katere besede ali besedne zveze najraje uporabljate?

Zamujam 10 minut. Ne maram pa besednih zvez, kot so hram demokracije, ognjeni zublji, pa besedo ducat. Že filozof Wittgenstein je rekel, da povejmo enostavno, kar se da povedati enostavno.

Imate svoj življenjski moto?

Ne. Ne še.

Kako bi hoteli umreti?

Spektakularno. V eni hudi eksploziji.