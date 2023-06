Multipla skleroza se kaže s številnimi simptomi

Kar 3500 obolelih za multiplo sklerozo v Sloveniji še vedno nima celovitega dostopa do sodobne obravnave, ki bi jim omogočila kakovostno in polno življenje, so ob nedavnem svetovnem dnevu opozorili pri Združenju multiple skleroze Slovenije, ki letos slavi častitljiv jubilej, 50 let nepretrgane podpore bolnikom in njihovim svojcem. Doc. dr. Alenka Horvat Ledinek iz Centra za MS Nevrološke klinike UKC Ljubljana opozarja, da multidisciplinarno obravnavo omogočamo le peščici bolnikov. FOTO: osebni arhiv Multipla skleroza, najpogostejša kronična nevroimunska bolezen mladih odraslih v zmerni geogr...