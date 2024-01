Mojster harmonike je v domači glasbi pustil neizbrisen pečat

Tako kot je Slavko Avsenik zaslovel po vsem svetu s polko Na Golici, je harmonikar in komponist Jože Burnik zaslovel po vsej Evropi, zlasti v nemško govorečih deželah, s polko Dobro jutro. Omenjena skladba je na repertoarju skorajda vseh harmonikarskih tekmovanj, izvajalci so jo posneli v več kot 200 različicah.

Številni oboževalci ga še vedno povezujejo prav z Alpskim kvintetom.

Jože Burnik je eden najbolj prepoznavnih harmonikarjev in skladateljev pri nas, ustvaril je več kot 600 skladb, mnoge so bile nagrajene na različnih festivalih. Nazadnje je skupaj s člani ansambla Cik-Cak kvintet ponosno stal na odru festivala Slovenska polka in valček pred dvema letoma, ko je postala najboljša polka Jeziček, za katero je prav on ustvaril melodijo, besedilo pa Damjan Pasarič. Igral je v več narodnozabavnih ansamblih in drugih skupinah, deset let, med letoma 1973 in 1983, tudi pri Alpskem kvintetu. Četudi letos mineva že 41 let, odkar ni več njihov član, pa ga poslušalci in številni oboževalci še vedno povezujejo prav z Alpskim kvintetom.

Jože Burnik (prvi z leve) se je kot častni gost udeležil ponovoletnega srečanja muzikantov v Slovenskih goricah. FOTO: Simon Golobič

»Na to sem izjemno ponosen. Ne nazadnje me tudi sedanji člani še vedno radi povabijo v svojo sredo. Nazadnje se je to zgodilo letos, ko sem bil kot častni gost povabljen na ponovoletno srečanje muzikantov v Slovenskih goricah. Pobudnik srečanja pri Breznikovih v Komarnici je bil znani baritonist Branko Novak, pri organizaciji sta se mu pridružila kitarist in pevec Primož Kirič ter harmonikar, gostinec in vinogradnik Marko Breznik. In res je bilo luštno,« nam je zaupal Burnik.

Jože s člani Alpskega kvinteta in Slavkom Avsenikom ml. v Mengšu na 70-letnici Četrtkovega večera FOTO: osebni arhiv

Prav tako je bil s sedanjimi in prejšnjimi člani Alpskega kvinteta decembra povabljen v avstrijski Wernberg pri Beljaku, kjer je skupaj z drugimi prejel posebno priznanje omenjene občine za zasluge pri povezovanju narodov glasba povezuje ljudi in dežele. Burnik je imel nekaj časa celo svoj ansambel, melodije pa še danes piše za druge, številnim mladim je mentor. Poleg skladbe Dobro jutro, ki je njegov zaščitni znak, je ustvaril še druge znane uspešnice, denimo Vračam se v Slovenijo, Pojdi z mano v hribe, Zapleši z mano, Mladi lovec, Slavni ribič, Mengeška in druge.