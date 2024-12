Miza naj bo praznična

Veseli december se bliža vrhuncu, meni za božično ali novoletno večerjo je skoraj sestavljen, kaj pa miza, kako jo bomo pripravili, da bo izžarevala praznično vzdušje in tudi vizualno dopolnila jedi, ki jih bomo postregli?

Prvi korak je izbira barv, držimo se dveh ali treh osnovnih odtenkov, najlepše je, če mizo dekoriramo v tistih, ki smo jih izbrali za okrasitev božičnega drevesa. Tradicionalne kombinacije, kot so rdeča, zelena in zlata, ustvarjajo toplo, klasično vzdušje, srebrna in bela imata moderen, eleganten pridih. Osrednji okras na mizi ne sme biti previsok, da ne moti pogovora; kdor je za klasiko, se bo odločil za adventni venec, morda ga postavimo na stojalo za torto, kdor pa prisega na preproste rešitve, se bo določil za ozek podolgovat pladenj, poln bunkic in zelenja, morda za svečnik, kakšen storž. Da bi dosegli prijetno vzdušje, se moramo poigrati z razsvetljavo, in sicer tako, da kombiniramo sveče, dekorativne svetleče lučke, namizne in stoječe svetilke. Mimogrede, če bodo sveče tudi na mizi, naj bodo nedišeče, da ne bodo motile vonja po hrani.

Dovolj velik krožnik

Osnova lepo pripravljene mize je seveda kakovosten čist in zlikan prt, katere barve je, je odvisno od barvne lestvice, ki ji bomo sledili, a z belo ne bomo nikoli udarili mimo. Bolj drzni se lahko odločijo za bolj izstopajočega, na primer z rdeče-belim ali zeleno-rdečim vzorcem, a nato je treba videz umiriti z bolj nevtralni dodatki. Nadprt je stvar izbire, a če imamo dovolj široko mizo, da lahko na sredino umestimo božično-novoletno okrasje, si ga priskrbimo, saj bo tudi vizualno ločil posamezne dele. Razmisliti velja o podstavkih za krožnike in servirne posode, ne pozabimo na prtičke, ki niso samo praktični, ampak tudi dekorativni. Lahko jih umetelno zložimo ali le prevežemo na sredini z okrasnim trakom in za njega zataknemo zeleno vejico ali morda mini presenečenje.

Če želite dvojni kontrast jedi in še večjo eleganco pogrinjka, ne pozabite na podkrožnik. FOTO: Getty Images

Okvir naše kulinarične mojstrovine je krožnik, zato ni vseeno, katerega izberemo. Strokovnjaki priporočajo, naj bo v kontrastni barvi hrane, temni, denimo, čudovito poudarijo barvne zelenjavne jedi, kremne omake, svetlo meso, bogate temne jedi in vinske omake pa bolj izstopajo na svetlih krožnikih. Naj bo dovolj velik – po večji površini boste lažje razporedili vse jedi in dosegli eleganten, uglajen videz. Če želite dvojni kontrast jedi in še večjo eleganco pogrinjka, ne pozabite na podkrožnik. Izberite ga skladno z dekoracijo mize oz. prostora in naj bo usklajen s prtom ter priborom.

Prtičke umetelno zložimo ali pa le prevežemo na sredini z okrasnim trakom. FOTO: Getty Images

Zlati detajli pika na i

Kako postavimo pogrinjek? Vilice gredo na levo stran krožnika, nož in žlica na desno. Rezilo noža mora biti obrnjeno proti krožniku, desertna žlica ali vilice pa morajo biti vodoravno nad krožnikom, ročaj je na desni. Kozarci za vino in vodo naj bodo združeni nad nožem. Če imamo dragocen servis, ki ga hranimo za posebne priložnosti, na dan z njim, morebitni srebrni ali zlati detajli na posodi bodo eleganci naše mize dodali piko na i.

Srebrna in bela imata moderen, eleganten pridih. FOTO: Getty Images

Čeprav nas zna malce zanesti, ne smemo pretiravati, da miza ne bo prenatrpana, na njej naj bo dovolj prostora za hrano, in ker vemo, da jemo tudi z očmi, bo hrana nedvomno bolj teknila za lepo okrašeno mizo in v družbi najbližjih.