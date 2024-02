Mišjakov večer letos obarvan kulinarično: kmečke žene so pekle štrudelj

Vesel sem, ker nam je uspelo, da smo pripravili že 9. Mišjakov večer po vrsti,« Andrej Golčnik ponosno pove. Je župnik, od lani je v kraju. Dva meseca pa vodi domače Turistično društvo Boštanj. »Lani je naš dosedanji predsednik Aleš Germovšek nenadoma umrl, pa so iskali naslednika. Od prejšnjega župnika, ki je bil pobudnik ustanovitve društva, sem podedoval mesto v upravnem odboru, potem pa so me prosili, da bi do skupščine društva prevzel vodenje. Sprejel sem, ker si želim, da to uspešno društvo nadaljuje delo,« župnik Andrej opiše, kako je prišel na mesto prvega med enakimi. Za sobotni večer, to pristno etnološko prireditev, so se trudili vsi.

Dober odziv

Župnik Andrej Golčnik vodi domače Turistično društvo Boštanj. FOTO: osebni arhiv

»Vsako leto ima ta prireditev rdečo nit oz. teme. Tudi letos, ko smo se odločili, da bo večer obarvan kulinarično. Ker Boštanj slovi po svojih jabolkih, smo se odločili, da bo v središču boštanjska voščenka oz. da bomo naredili jabolčni zavitek oz. štrudelj. K sodelovanju smo povabili vseh 11 aktivov kmečkih žena iz cele občine Sevnica, Boštanja, Studenca, Blance, Tržišča, Budne vasi, Šmarčne, Loke, Brega, Razborja in Zabukovja. Vabilu se je odzvala tudi zmagovalka MasterChefa Slovenija 2023 Zala Pungeršič, ki je skupaj z učenci naše osnovne šole pekla štrudelj,« pove župnik Andrej.

Pili so kuhan jabolčnik

Moderni štrudelj v kozarcih FOTO: osebni arhiv

»Pripravljene štrudlje smo tudi poskusili. Ob tem pa smo tudi videli, kako je Zala Pungerčič spekla klasičen štrudelj, Zoja Mirković, Sara Savinc in Anej Kovač, učenci 7. in 8. razreda osnovne šole Boštanj – vsi obiskujejo predmet sodobna priprava hrane –, pa so spekli štrudelj na moderen način: v kozarcih smo ga poskusili. Skuhali smo tudi jabolčnik, ki je navdušil zbrane, ki doslej te pijače niso poznali. Vesel sem, ker se je zbralo toliko ljudi,« še doda naš sogovornik. Kulturni program so popestrile citrarka Lana Žužek in ljudske pevke s Telč, program pa je vodil Ciril Dolinšek.