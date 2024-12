Milanski nakupovalni dragulj

Ena največjih ameriških nepremičninskih družb iz Chicaga Cushman & Wakefield Inc., ki posluje po vsem svetu, vsako leto naredi seznam ulic, kjer imajo nepremičnine najvišjo vrednost. Po navadi so to predeli mest, kjer stojijo trgovine z najbolj luksuznim blagom, praviloma so to butiki najuglednejših blagovnih znamk oblačil, zlatarn, draguljarn in celo luksuznih trgovin s hrano.

Najdražja nakupovalna ulica na svetu FOTO: Wikimedia Commons

Letos so za najprestižnejšo ulico na svetu razglasili najznamenitejšo nakupovalno ulico v italijanskem Milanu, znano Vio Monte Napoleone, kjer lahko na prav vsakem koraku srečate ljudi, ki v rokah nosijo nakupovalne vrečke z napisi, kot so Prada, Fendi, Gucci, Loewe itd., kar pomeni, da so nakupovali v enem od tamkajšnjih butikov z najbolj luksuznimi znamkami.

Via Monte Napoleone je letos po prestižu prehitel znamenito newyorško Peto avenijo, ki je imela dolgo sloves najprestižnejše nakupovalne ulice in kjer so si lahko ljudje z zelo debelimi denarnicami in bančnimi računi privoščili vse, kar so si zaželeli. Da je najuglednejša ulica v modni četrti (Quadrilatero della moda) prestolnice italijanske Lombardije prehitela vse prestižne kraje po svetu, nepremičninarji iz Chicaga ugotavljajo po višini najemnine, ki jo morajo plačevati najemniki poslovnih prostorov. Najem enega kvadratnega metra poslovnega prostora je letos tam presegla 20.000 evrov za eno leto.

20.000 evrov za kvadratni meter stane najemnina za poslovni prostor.

Peta avenija na drugem mestu

Za primerjavo, druga najdražja nakupovalna ulica je newyorška Peta avenija, kjer bi morali letos, če bi si tam omislili poslovni prostor, za kvadratni meter plačati nekaj malega več kot 19.500 evrov na leto, sledi New Bond Street v Londonu, kjer je letna najemnina na kvadratni meter letos stala 17.210 evrov. Na četrto mesto so uvrstili ulico Tsim Sha Tsui v Hongkongu s skoraj 15.700 evri najemnine za kvadratni meter na leto, sledi najznamenitejša pariška avenija Champs Élysées s 12.500 evri, nato najprestižnejši nakupovalni predel Tokia Ginza, kjer morajo trgovci za najem kvadratnega metra prodajnega prostora odšteti skoraj 11.600 evrov na leto.

Na Vii Monte Napoleone lahko vidite najprestižnejše avtomobile. FOTO: Wikimedia Commons

Na sedmem mestu je nakupovalna ulica Bahnhofstrasse v švicarskem Zürichu s skoraj 9600 evri za kvadratni meter, na osmem mestu Pitt Street Mall v Sydneyju v Avstraliji s 7800 evri. Na deveto in deseto mesto sta se uvrstila ulica Myeongdong v južnokorejski prestolnici Seul, kjer morajo za najem plačevati malo več kot 6700 evrov za kvadratni meter, in dunajski Kohlmarkt, kjer najem kvadratnega metra poslovnega prostora na leto stane 5400 evrov.

Kupci so letos tako rekoč oblegali trgovine v najprestižnejši milanski trgovski ulici. FOTO: Wikimedia Commons

Za častitljivo titulo najdražje nakupovalne ulice na svetu se mora Via Monte Napoleone zahvaliti dejstvu, da leži v samem središču Milana, v neposredni bližini večine tamkajšnjih znamenitosti (katedrala, opera Scala), poleg tega pa je relativno kratka. Dolga je le 350 metrov, in to je velika prednost, kot je pred dnevi za ameriško tiskovno agencijo AP izjavil Guglielmo Miani, predsednik združenja lastnikov tamkajšnjih nepremičnin. Dejal je, da največje blagovne znamke na njihovi ulici zaslužijo med 50 in 100 milijoni evrov na leto, zato jim ni težko plačevati tako drage najemnine. Da je Via Monte Napoleone zelo zanimivo nakupovalno območje, kaže tudi dejstvo, da bo tam kmalu svojo trgovino odprla znamenita draguljarna Tiffany & Co., Fendi, ki ima prodajalno tam že desetletja, pa namerava še razširiti svojo trgovino.

350 metrov je dolga Via Monte Napoleone.

Naval zapravljivih kupcev

Po podatkih združenja je samo novembra letos to ulico obiskalo več kot 11 milijonov ljudi. Sicer ne vedo, koliko se jih je dejansko odločilo za nakup v kateri od tamkajšnjih trgovin in koliko je bilo zgolj radovednežev, ki so si ogledovali izložbe, a po podatkih podjetja Global Blue, ki po svetu skrbi za brezcarinsko trgovanje, je povprečni kupec med avgustom in novembrom letos na Vii Monte Napoleone zapravil 2500 evrov. Gre za najvišji povprečni znesek, ki so ga kupci zapravili za nakupe na enem kraju. Ulica je postala pravi magnet za kupce, ki tja prihajajo v luksuznih avtomobilih, v času odprtja trgovin lahko tam vidite največ maseratijev, ferrarijev, porschejev na kupu.

Tu je nekoč stala trgovina Georgio, začetnica luksuznega nakupovanja na Rodeo Driveu na Beverly Hillsu. FOTO: Wikimedia Commons

11 milijonov ljudi je novembra obiskalo slovito milansko ulico.

Nekateri poznavalci napovedujejo, da utegne Via Monte Napoleone kmalu po ugledu in razvpitosti doseči ali celo preseči znameniti Rodeo Drive na Beverly Hillsu v Los Angelesu, kjer je prav tako na relativno majhnem prostoru mogoče najti kopico trgovin z luksuznimi izdelki. V nekatere ne moreš kar tako vstopiti in si ogledati, kaj ponujajo, temveč se moraš naročiti. Oče Rodeo Driva je Fred Hayman, ki je leta 1961 odprl prvo luksuzno trgovino z oblačili Giorgio Beverly Hills. Zaradi bližine Hollywooda in velike koncentracije filmskih zvezd je območje kmalu zaslovelo, pripomogla je tudi promocija, ki ga je predel doživel v mnogo hollywoodskih filmih; tam je bilo leta 1981 že 65 trgovin z luksuznim blagom. Rodeo Drive je postalo ime v mednarodnem modnem svetu, in ta sloves se ga še vedno drži, čeprav tamkajšnje najemnine niso tako visoke kot v Vii Monte Napoleone.